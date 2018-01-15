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Агентура Кремля открывает новый фронт – на этот раз Минобороны, – волонтер
Фейковых солдатская «мать», мошенница Надежда Курамшина, которая работает на Виктора Медведчука и ездит, что называется, к главарю «ДНР» Захарченко без приглашения, ранее отметилась на эфире в Михеила Саакшивли, собирается 19 января разбить под Министерством обороны Украины палаточный городок. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на украинского волонтера и блогера Романа Доника.
По его словам, России срочно нужно нивелировать успех государства в деле освобождения пленных и заложников. После того, как работа по освобождению, политиков и депутатов, хотя по факту больше всего сделала вице-спикер парламента Геращенко, начала давать реальные результаты, Медведчук, Рубан, Савченко и другие агенты российского влияния оказались «не у дел». Теперь и «редуты» под этими лозунгами вроде бы неудобно стало открывать.
Роман Доник отмечает, не получилось под Верховной Радой со «спартанцами Саакашвили», теперь агентура Кремля решила покачать ситуацию под Министерством обороны. Волонтер отмечает, бить, как всегда, решили по самому болезненному – по эмоциям матерей погибших и до сих пор находящихся в плену ребят.
Теги: Донбасс, Кремль, ДНР, Минобороны
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