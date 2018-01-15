СБУ установила личности и адреса двух тысяч наемников из РФ

15.01.2018 21:10

Информация, полученная в рамках этого расследования, является предметом уголовного производства касательно российской агрессии на Донбассе

Служба безопасности Украины установила личности более 2 тысяч наемников российской частной военной компании "Вагнер". Об этом сообщил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов в интервью для hromadskeradio

"На сегодняшний день Служба безопасности совместно с другими нашими коллегами установила более 2 тыс. наемников "Вагнера" – их имена, фамилии, отчества, места жительства", – сообщил Гуськов.

Кроме того, Гуськов отметил, что информация, полученная в рамках этого расследования, является предметом уголовного производства касательно российской агрессии на Донбассе.

ЧВК "Вагнер" – это нелегальная военная структура РФ. Наемники участвовали в боевых действиях на Донбассе и в Сирии. Весной 2014 года они незаконно действовали в Крыму со стороны РФ, а позже – на территории Луганской области, сейчас участвуют в военных действиях в Сирии.

В октябре 2017 года СБУ установила, что наемники данного формирования принимали участие в боях за луганский аэропорт, а также в Дебальцево. Также некоторых из наемников подозревают в причастности к катастрофе Ил-76 под Луганском.

Источник: https://www.segodnya.ua



