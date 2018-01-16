Несколько российских диверсантов подорвались на собственных минах

16.01.2018 18:41

Командование российских оккупационных войск активизировало ведение разведки позиций сил АТО с использованием диверсионно-разведывательных групп.

Об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге, сообщает интернет-издание Хроника.инфо.

"Командование российских оккупационных войск активизировало ведениt разведки позиций сил АТО с использованием диверсионно-разведывательных групп. В течение 13-14 января при попытке перейти участки собственных минно-взрывных заграждений на Мариупольском и Бахмутском направлениях подорвались диверсионно-разведывательные группы противника. Несколько диверсантов погибли (из них один офицер), есть тяжелораненые", - сказал спикер.

Командование боевиков начало расследование по определению виновных в хаотичной установке минно-взрывных заграждений перед собственными позициями, которые привели к потерям боевиков в так называемых разведывательных подразделениях.