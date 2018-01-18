Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Мира теперь не будет", - Захарченко выступил с гневными обвинениями в адрес Украины после принятия закона по Донбассу

18.01.2018 19:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Мира теперь не будет", - Захарченко выступил с гневными обвинениями в адрес Украины после принятия закона по Донбассу

Как и ожидалось, принятый ВР закон о реинтеграции Донбасса вызовет волну истерики у террористов "ДНР/ЛНР". В частности, главарь донецких боевиков уже заявил, что это приведет к новой эскалации. Захарченко сказал, что "закон развяжет украинской военщине руки", передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог".

Также террорист опасается, что теперь полностью будут нарушены минские договоренности и о "мире" в ОРДЛО можно забыть. При этом террорист как-то забыл, что именно российские боевики открывают огонь по мирным кварталам и ежедневно провоцируют силы АТО на востоке Украины. "Киев показал нежелание придерживаться мирного урегулирования", – заявил главарь "ДНР", добавив, что принятым законом Украина якобы создала для войны на Донбассе юридическую платформу



Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко, обвинения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх