"Мира теперь не будет", - Захарченко выступил с гневными обвинениями в адрес Украины после принятия закона по Донбассу

18.01.2018 19:47

Как и ожидалось, принятый ВР закон о реинтеграции Донбасса вызовет волну истерики у террористов "ДНР/ЛНР". В частности, главарь донецких боевиков уже заявил, что это приведет к новой эскалации. Захарченко сказал, что "закон развяжет украинской военщине руки", передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог".

Также террорист опасается, что теперь полностью будут нарушены минские договоренности и о "мире" в ОРДЛО можно забыть. При этом террорист как-то забыл, что именно российские боевики открывают огонь по мирным кварталам и ежедневно провоцируют силы АТО на востоке Украины. "Киев показал нежелание придерживаться мирного урегулирования", – заявил главарь "ДНР", добавив, что принятым законом Украина якобы создала для войны на Донбассе юридическую платформу