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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке «Феникс» подорожал в семь раз

18.01.2018 09:21
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В оккупированном Донецке «Феникс» подорожал в семь раз

Спекуляции стартовыми пакетами сепаратистского оператора связи «Феникс» началась в оккупированных Донецке и Макеевке. Об этом сообщают подконтрольные боевикам СМИ, передает «Информационное сопротивление».
Так, по словам жителей, наблюдаются случаи незаконной продажи мобильных номеров в районе перехода в ТРЦ «Золотое Кольцо» в Донецке, возле почтовых отделений в Макеевке и в других местах. При этом перекупщики предлагают пакеты «Феникс» по завышенной цене — от 800 рублей (обычная цена – 120 рублей)



Теги: Донецк, Донбасс, подорожание, мобильная связь
 
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