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Кравчук доволен, что войну назвали войной, а Россию - агрессором
Закон №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (он же закон "о реинтеграции Донбасса"), принятый в Верховной Раде 18 января, позволит отстаивать Украине права в международных судах в исках против российской агрессии. Об этом в эфире телеканала "ZIK" заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
"Важно, что этот закон приняли. Он более точно отзеркаливает ту ситуацию, которая на самом деле есть на Донбассе. Потому что до сегодня было так: практически одно, а фактически и теоретически – другое. Там, где война, было АТО. Название и ситуация не соответствовали реальной действительности", – говорит он.
По словам Кравчука, надо было изначально ситуацию на Донбассе называть не АТО, а необъявленная война. Но лучше принять закон поздно, чем никогда.
"Когда нам придется судиться с Россией (а я уверен, что придется), нам понадобится официальная трактовка. И эта официальная трактовка в законе есть – Россия названа страной-агрессором", - подчеркивает Кравчук.
Напомним, Верховная Рада 18 января приняла закон № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Документ относит к оккупированным территориям особые районы Донецкой и Луганской области, на которых действует оккупационная администрация РФ. Датой начала оккупации со ссылкой на другой закон определили 20 февраля 2014 года. На Россию как государство-агрессора возложена ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях. Украина считает все документы, выданные на оккупированных территориях, ничтожными, кроме справок о рождении и смерти.
Украина предпринимает дипломатические меры для обеспечения государственного суверенитета. Вместе с тем для сопротивления агрессии со стороны РФ создается Объединенный оперативный штаб. Полномочия его руководителя утвердит главнокомандующий ВСУ по представлению министра обороны. Разработать документ уполномочен Генштаб ВСУ. В документе прописаны права привлеченных к противодействию агрессии.
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Теги: Россия, Донбасс, война, агрессия, Кравчук
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