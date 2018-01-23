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Боевики в ОРДО ждут очередной "гумконвой" из России
Боевики в оккупированном Донецке заявили, что 25 января поступит очередной так называемый "гуманитарный конвой" из РФ. Об этом сообщают подконтрольные боевикам СМИ, передает pravda.com.ua.
Отмечается, что это будет 73-й по счету и первый в этом году "гумконвой". По версии боевиков, в оккупированные районы Донецкой области должны поступить продуктовые наборы, медикаменты и "целевые грузы", общим весом около 286 тонн.
Как известно, российская сторона отказывается предоставлять Украине информацию о содержании грузов, а их характер часто не соответствует указанному в сообщениях со стороны РФ.
Ранее автомобили так называемого "гумконвоя" возили на Донбасс боеприпасы и оружие. Однако после того, как боевики и РФ возобновили железнодорожное сообщение, по некоторой информации, оружие и боеприпасы попадают на оккупированные территории в поездах.
Как сообщалось, 21 декабря 2017 декабря по ОРДО прибыли 28 грузовиков с "помощью".
23 января первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что стороны в Донбассе активно вооружаются и минируют территорию, что свидетельствует о подготовке к эскалации конфликта в ближайшее время.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, боевики, гуманитарный конвой
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