В "ДНР" начали предлагать "Vodafone-туры"

25.01.2018 09:00

На территории оккупированного Донбасса, в так называемой "ДНР" продолжаются проблемы с мобильной связью. Поэтому предприимчивые граждане уже придумали новую услугу – ежедневные поездки в места, где еще работает оператор Vodafone. Об этом сообщил журналист Денис Казанский, разместив в Twitter соответствующее фото, передает Телеканал новостей «24».

Люди едут, чтобы получить важные уведомления из банков и соцслужб, или же просто узнать, кто им пытался дозвониться. Людям даже не обязательно делать это лично, а можно передать свою SIM-карту.

"Современный донецкий стартап. XXI век на дворе. Пять лет назад этот город принимал матчи Евро-2012. Спасибо, Россия", – написал Казанский.