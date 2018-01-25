Война в Украине: генерал США рассекретил тактику России

25.01.2018 09:42

Российские командиры оттачивают тактику использования дронов и артиллерии на Донбассе. Это позволяет им ликвидировать, в частности, украинские минометные и артиллерийские соединения. Об этом заявил экс-командующий Сухопутных войск США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес, передает "Радио Свобода".

По его словам, российская тактика боев на востоке Украины демонстрирует сложную интеграцию беспилотных летательных аппаратов, электронных, минометных и артиллерийских средств ведения войны, что создает серьезные проблемы для украинских войск

"Российская способность к электронным войнам – это то, о чем нам никогда не приходилось беспокоиться в Афганистане и Ираке. Украинцы живут в этой среде. Таким образом, вы не можете говорить по радио или каком-нибудь незащищенному устройству, потому его заглушат или перехватят, а то и хуже – найдут, а тогда уничтожат", – сказал Ходжес.

По его словам, недавнее решение США предоставить Украине более совершенное вооружение, в том числе противотанковое оружие Javelin, важный сигнал, чтобы убедить россиян договориться о прекращении конфликта.

"Для этого должно быть дипломатическое решение. Россия должна в какой-то момент согласиться прекратить поддержку сепаратистов или выйти оттуда, чтобы позволить Украине восстановить контроль над ее границей с Россией", – сказал Ходжес.

По его данным, на Донбассе находится около 35-40 тыс. боевиков, поддерживаемых Россией, и примерно 4-5 тыс. российских офицеров или командиров.