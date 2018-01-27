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Архив - Донецкая область

Операция "Мобилизация" накрыла ОРДЛО

27.01.2018 14:07
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Операция "Мобилизация" накрыла ОРДЛО

По данным Главного управления разведки Минобороны Ураины, со второй декады января в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области — неподконтрольная Украине территория) российское оккупационное командование начало активные мобилизационные мероприятия.

Речь идет, в частности, о постановке так называемыми "военкоматами" на учет граждан мужского пола в возрасте от 17 лет, уточнении списков, сборе и подготовке наемников-резервистов.

"От местных граждан требуют давать расписки о невыезде за пределы временно оккупированных территорий, - отмечают в ГУР. - Между тем, российская сторона на неконтролируемых Украины участках границы усилила пропускной режим с целью недопущения оттока потенциального мобилизационного ресурса гибридного "войска", то есть лиц мужского пола. Общий масштаб указанных мероприятий, их синхронность во времени и скоординированность по содержанию являются безоговорочными доказательствами причастности Российской Федерации к событиям на Востоке Украины".



Теги: Донбасс, мобилизация, ДНР, ЛНР, оккупанты, ОРДЛО
 
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