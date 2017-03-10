Блокада Донбасса: как власть и олигархи используют патриотизм украинцев - мнение эксперта (ВИДЕО)

10.03.2017 11:20

Кому выгодна блокада Донбасса и кто использует ее в своих целях, рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью "Апострофу".

Напомним, что 7 февраля главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" заявили, что требуют до 1 марта снять блокаду активистами оккупированных территорий. Если блокада не будет снята, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции на временно оккупированных территориях. Сказано – сделано. Уже 1 марта "ДНР" и "ЛНР" заявили о "национализации" украинских предприятий, расположенных на оккупированном Донбассе.

Ситуацию прокомментировал военный эксперт Олег Жданов:

"К сожалению, в нашей стране волна патриотизма всегда используется в коммерческих целях. По прошествии времени, мы понимаем, что Майдан в своем большинстве был срежиссирован, но что-то там пошло не по сценарию. Тогда об этом ходили только слухи, никто не понимал, о каком сценарии шла речь. Тоже самое сейчас. С точки зрения патриотизма, блокада очень нужна. Если брать моральную плоскость, то торговать с оккупантами — это не дело. По идее президент, правительство, должны были встать и сказать об этом. Есть оккупированные территории, есть Женевская конвенция о том, что оккупант содержит оккупированные территории. Закрываем границы, оставляем коридоры для прохода граждан и все: вопрос снялся бы автоматически. Но власть, зарабатывая на этой контрабанде деньги, становится на сторону этой контрабанды.

Сейчас на волне патриотизма идет война олигархов, которые организовывают блокаду. Понятно, что Ахметов подружился и нашел общий язык с Порошенко. Все прекрасно: вон в Киеве есть офис "ДТЭК" – никаких проблем. Работают также и все предприятия, увеличивают цены на электроэнергию, повышая каждый раз тем самым маржу. Если мы посмотрим пик роста цены на электробирже, то цена фактически не меняется за последние три года. Как торговалась украинская электроэнергия по 15-20 копеек, а продают нам ее уже почти по 2 грн, так и торгуется. А маржа при этом увеличивается пропорционально, и все с этого что-то получают.

И теперь вопрос, насколько активисты выстоят в борьбе с теми олигархами. Блокаду тоже надо было организовать. Фактически получается, что борются два олигархических клана: правящий и тот, который сейчас в глубокой оппозиции, даже два (предположительно, это Садовый и Коломойский). Третий клан – НФ – сделал шаг в сторону. Имею ввиду заявление Авакова, когда от него потребовали выполнить функциональные обязанности в плане поддержания общественного порядка, он сделал шаг назад и фактически отказался выполнять функциональные обязанности. Он потребовал, чтобы Верховная Рада дала ему письменный приказ, когда он потребовал чрезвычайных полномочий для разгона блокады, т.е. через голосование в Раде. Хотя функционально МВД или Нацполиция, если почитать закон, то должны обеспечить общественный порядок, если у нас нет войны, нет страны-агрессора (официально), у нас АТО, которая не предусматривает разрыв экономических, торговых связей с территориями, которые попали в зону антитеррористической операции и которые вне ее. По идее, Нацполиция имеет полномочия прийти расчистить эти дороги, пропустить эти эшелоны, пропустить эти фуры. Это их обязанность: обеспечить транспортную инфраструктуру. Аваков при этом не просто не влезает, на мой взгляд, а сейчас торгуется за свое место.