Свыше 400 авто скопилось утром на донбасских КПВВ у линии разграничения

27.01.2018 09:27

По данным Госпогранслужбы Украины, утро 27 января в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения на Донбассе, встретили в очередях 420 транспортных средств.



В ГПСУ отмечают, что сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорск" - 40/80; "Марьинка" - 50/70; "Новотроицкое" - 40/30; "Гнутово" - 60/50.



Напомним, что 26 января контрольные пункты въезда-выезда у линии разграничения на Донбассе пересекли 36 100 человек и 4,7 тысячи транспортных средств.