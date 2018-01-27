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Архив - Донецкая область

Свыше 400 авто скопилось утром на донбасских КПВВ у линии разграничения

27.01.2018 09:27
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Свыше 400 авто скопилось утром на донбасских КПВВ у линии разграничения

По данным Госпогранслужбы Украины, утро 27 января в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения на Донбассе, встретили в очередях 420 транспортных средств.

В ГПСУ отмечают, что сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорск" - 40/80; "Марьинка" - 50/70; "Новотроицкое" - 40/30; "Гнутово" - 60/50.

Напомним, что 26 января контрольные пункты въезда-выезда у линии разграничения на Донбассе пересекли 36 100 человек и 4,7 тысячи транспортных средств.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
 
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