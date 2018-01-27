Главная / Новости / Донецкая область / Во время обстрела позиций ВСУ у Авдеевки был ранен украинских воин
Последние новости раздела
- Квартиры для переселенцев и важные документы: всё о визите министра в Покровск09:49
- Миротворцы для Донбасса: Москва начинает сдаваться?09:36
- Свыше 400 авто скопилось утром на донбасских КПВВ у линии разграничения09:27
- Як окупаційна влада ОРДО знищує Донбас09:21
- Парижанка живет под взрывами на Донбассе09:09
- Опубликована сводка с КПВВ у линии разграничения на Донбассе за сутки 26 января09:00
- В Авдеевке критикуют работу "Новой почты"08:37
- Миротворцы для Донбасса, оборонительное оружие и санкции для РФ: о чем Порошенко говорил с Тиллерсоном07:43
- На Донбассе горела улица Сечевых Стрельцов07:35
- Во время обстрела позиций ВСУ у Авдеевки был ранен украинских воин07:21
Во время обстрела позиций ВСУ у Авдеевки был ранен украинских воин
27.01.2018 07:21
Российско-оккупационные войска произвели 26 января один обстрел позиций ВСУ на Донбассе.
По данным пресс-центра штаба АТО, это произошло в пригороде Авдеевки. Противник использовал стрелковое оружие. В результате этого нарушения режима тишина получил пулевое ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь.
После 13:00 перемирие соблюдалось в полном объеме, отмечают в пресс-центре штаба АТО.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
Читайте также:
- Муженко после визита в зону АТО: "Враг всё больше наглеет"
- Воинов АТО ранили у Авдеевки, Травневого и Луганского
- “Понаехали сюда всякое, в натуре, отребье! Полезут в “ДНР” - обломаем роги, как сайгаку”, - Палестинец из Горловки угрожает США и ЕС. ВИДЕО
- Убийственный июль: за 5 дней в ВСУ - 6 погибших, 33 раненых
- Оккупанты Донбасса сегодня забросали силы АТО 152-мм снарядами и 120 мм минами
- Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм
- Квартиры для переселенцев и важные документы: всё о визите министра в Покровск09:49
- Миротворцы для Донбасса: Москва начинает сдаваться?09:36
- Свыше 400 авто скопилось утром на донбасских КПВВ у линии разграничения09:27
- Як окупаційна влада ОРДО знищує Донбас09:21
- Парижанка живет под взрывами на Донбассе09:09
- Опубликована сводка с КПВВ у линии разграничения на Донбассе за сутки 26 января09:00
- В Авдеевке критикуют работу "Новой почты"08:37
- МККК сообщил важные новости для Донбасса08:29
- В ОРЛО отменили встречу наблюдателей ОБСЕ с персоналом детдома08:03
- Миротворцы для Донбасса, оборонительное оружие и санкции для РФ: о чем Порошенко говорил с Тиллерсоном07:43
- Квартиры для переселенцев и важные документы: всё о визите министра в Покровск09:49
- Миротворцы для Донбасса: Москва начинает сдаваться?09:36
- Свыше 400 авто скопилось утром на донбасских КПВВ у линии разграничения09:27
- Як окупаційна влада ОРДО знищує Донбас09:21
- Парижанка живет под взрывами на Донбассе09:09
- Опубликована сводка с КПВВ у линии разграничения на Донбассе за сутки 26 января09:00
- В Авдеевке критикуют работу "Новой почты"08:37
- МККК сообщил важные новости для Донбасса08:29
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция08:13
- В ОРЛО отменили встречу наблюдателей ОБСЕ с персоналом детдома08:03
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов13:45
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Ученые нашли способ сделать алкоголь безопасным07:58
- Какие прививки нужно делать взрослым в Украине: названы инфекции07:10
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- Сюрпризы погоды продолжаются. Какая весна ждет украинцев?
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
- В Донецке нашли «Пик Водафона»
- В Донецке нашли "окно в Украину"
- "Набрав полные сумки вещей, она всегда уходила, не расплатившись", - в Луганске рассказали об экстравагантных привычках жены Плотницкого
- Тука сообщил, когда восстановится связь Vodafone в ОРДО
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Хорошей девушке Лиде из "Операции Ы" отрезали голову
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера