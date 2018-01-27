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Архив - Донецкая область

Во время обстрела позиций ВСУ у Авдеевки был ранен украинских воин

27.01.2018 07:21
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Во время обстрела позиций ВСУ у Авдеевки был ранен украинских воин

Российско-оккупационные войска произвели 26 января один обстрел позиций ВСУ на Донбассе.

По данным пресс-центра штаба АТО, это произошло в пригороде Авдеевки. Противник использовал стрелковое оружие. В результате этого нарушения режима тишина получил пулевое ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь.

После 13:00 перемирие соблюдалось в полном объеме, отмечают в пресс-центре штаба АТО.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
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