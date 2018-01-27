Во время обстрела позиций ВСУ у Авдеевки был ранен украинских воин

27.01.2018 07:21

Российско-оккупационные войска произвели 26 января один обстрел позиций ВСУ на Донбассе.



По данным пресс-центра штаба АТО, это произошло в пригороде Авдеевки. Противник использовал стрелковое оружие. В результате этого нарушения режима тишина получил пулевое ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь.



После 13:00 перемирие соблюдалось в полном объеме, отмечают в пресс-центре штаба АТО.