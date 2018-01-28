Пенсионеров-переселенцев обижают по всей Украине

28.01.2018 21:24

Представители БФ "Право на защиту" всё чаще фиксируют: после восстановления выплаты пенсий Управления Пенсионного фонда Украины (УПФУ) противоправно не выплачивают переселенцам в полном объеме пенсионную задолженность, образовавшаяся за время приостановки выплат.



"Получение пенсий остается важнейшим вопросом для ВПЛ-пенсионеров. К сожалению, именно эта категория граждан, которые вынужденно превратились в переселенцев, испытывает ли не самого бюрократического давления со стороны государства и вместо государственной защиты получает множество преград в реализации их права на получение пенсии, - отмечают в БФ "Право на защиту". - Кроме того, что такие пенсионеры часто сталкиваются с незаконным приостановлением выплат пенсии по пресловутое постановление Кабмина Украины №365, даже после успешно завершенной процедуры по восстановлению пенсионных выплат для многих пенсионеров-ВПЛ проблема полностью не решается. Мониторы БФ "Право на защиту" всё чаще фиксируют: после восстановления выплаты пенсий УПФУ противоправно не выплачивают переселенцам в полном объеме пенсионную задолженность, образовавшаяся за время приостановки выплат".



В отличие от адресной денежной помощи, пенсия должна выплачиваться за весь период, в том числе и за время приостановления в связи с отменой справки. Однако на практике во многих случаях после восстановления справки ВПЛ управления Пенсионного фонда Украины возобновляют пенсионные выплаты не с момента их приостановления, а с даты обращения пенсионера о восстановлении выплат пенсии.



В частности, в конце 2017 года такая практика наблюдалась в Купянском, Первомайском, Лозовском и Валковском районах Харьковской области, Павлограде и Кривом Роге Днепропетровской области, Мелитопольском и Гуляйпольском районах Запорожской области и в Запорожье.



А вот в Покровске (бывшем Красноармейске, что на Донетчине) УПФУ не выплачивает задолженность за первые 2 месяца после приостановления выплат, опираясь на соответствующее решение комиссии. Напомним, что в соответствии с постановлением Кабмина №365, решение о возобновлении выплат на основании актов проверки фактического проживания ВПЛ принимает специальная комиссия, которая создается местными государственными администрациями и органами местного самоуправления. В состав комиссий могут входить представители райгосадминистраций, полиции, СБУ, центров занятости, Государственной миграционной службы и т.д., которые не обладают профессиональным знанием соответствующего пенсионного законодательства.



В Волчанском и Барвенковском районах Харьковской области и Харькове решение о возобновлении основывается на решении комиссии по восстановлению выплат, которое может быть как в пользу выплаты задолженности, так и выплат только с момента обращения.



"Практика показывает: сейчас получить полный объем недополученной пенсии в случае возобновления пенсионных выплат с даты обращения, переселенцы могут только в судебном порядке, то есть они должны обращаться в суд, чтобы обжаловать действия УПФУ, - отмечают в БФ "Право на защиту". - Но даже когда переселенцы отстаивают свое право на пенсию в суде, положительное решение в первой инстанции - только половина дела, ведь Пенсионный фонд, как правило, представляет апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. И хотя в целом решения апелляционных судов также подтверждают право ВПЛ на получение пенсии в полном объеме (то есть с момента прекращения выплат), это занимает довольно много времени, может быть критическим для пенсионеров - людей, для которых пенсия является единственным источником дохода, а, следовательно, от ее получения напрямую зависит их жизнь".



При этом, для многих пенсионеров-ВПЛ обращения в суд остается практически недоступным: или из-за нехватки информации о способах защиты нарушенных прав, или из-за нехватки средств (сначала такому лицу, уже определенный период не получавшему пенсии, нужно уплатить судебный сбор за подачу административного иска в размере 704 грн 80 коп.; к тому же, значительные расходы уходят на услуги юриста или адвоката).



Учитывая указанное, БФ "Право на защиту" обращает внимание на необходимость выплаты пенсий ВПЛ с учетом задолженности за период приостановления выплат. Ведь именно это гарантируется законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании.



Также представители БФ рекомендуют ПФУ на центральном уровне разработать соответствующие разъяснения для комиссий по назначению и возобновлению выплат ВПЛ, чтобы исключить практику принятия решений, нарушающих гарантированные Конституцией и спец.законом права пенсионеров.