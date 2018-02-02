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Архив - Донецкая область

Донецкая фильтровальная попала под обстрел: персонал в укрытии

02.02.2018 20:00
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Донецкая фильтровальная попала под обстрел: персонал в укрытии

Сегодня днем под обстрел попал район Донецкой фильтровальной станции.

В «оперативном командовании ДНР» сообщили: «Сегодня в 15:15 обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. Персонал был эвакуирован в убежище».

По информации, по объекту было выпущено 15 мин калибром 82 мм. Также применялись гранатометы и стрелковое оружие.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, вода, обстрел, фильтровальная станция
 
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