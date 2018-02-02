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В Мариуполе отделение «ПриватБанка» осталось без крыши
В центре Мариуполя в старом офисе «ПриватБанка», который в 2014 году пострадал от пожаров, возникших во время массовых беспорядков, сняли крышу и занимаются уборкой мусора.
Руководитель пресс-службы банка А.Вялов сказал, что в помещении, которое раньше принадлежало банку, удалят поврежденные огнем конструкции, которые могут быть опасными для горожан. Сейчас на территории здания убирают строительный мусор.
В феврале текущего года собираются также осуществить косметический ремонт внешних участков здания стен. Подрядчика для выполнения работ уже определили. А.Вялов заявил, что, скорее всего, сетка, которая выходит на внешнюю сторону проспекта Металлургов, уже износилась, и ее будут менять на баннерную пленку.
Что же касается состояния здания и перспектив его использования, то данный вопрос пока рассматривают. Помещение будут ремонтировать, но когда и где осуществят ремонт, неизвестно.
Предварительный план ремонта будут реализовывать за два года.
Теги: Донбасс, Мариуполь, ремонт, ПриватБанк
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