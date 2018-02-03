- Авто с номерами "ДНР" тормознули украинские пограничники11:20
- На Донбассе замечены опасные передвижения11:05
- Донетчина под огнем: стало больше взрывов и обстрелов10:52
- "Феникс" лишает пенсий: новый удар для жителей ОРДО10:31
- Страшное предупреждение для Донбасса: последствия этого ощутят на себе жители по обе стороны линии разграничения10:18
- Утром 3 февраля у линии разграничения было столпотворение09:28
- В ОРДО "перезапустили" "Амстор"09:10
- Представители СММ ОБСЕ рассказали об обстреле здания "минобороны ДНР"09:08
- Как штурмовали линию разграничения: сводка ГПСУ08:54
- В ОРДО медики оказались в ловушках08:44
Под минометным огнем оказались позиции сил АТО у трех населенных пунктов
Огневая активность боевиков российско-оккупационных войск наблюдалась 2 февраля в светлое время суток. Противник применял минометы и пехотное вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Отмечается, что на Донецком направлении оккупанты в течение около трех часов (с небольшим перерывом) обстреливали позиции украинских защитников из 82-мм минометов, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.
На юге Донецкой области (Приазовье) НВФ ОРДО нарушали режим тишины из 82-мм минометов и гранатометов в районе Лебединского и Павлополя.
В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 4 обстрела оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск. При этом вторая половина прошедших суток, начиная примерно с 17.00, прошла без нарушения режима прекращения огня.
Напомним, что вчера в результате вражеских обстрелов ранения получили три украинских военнослужащих.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы
- В Краматорске открыли памятник воинам АТО: появилось видео
- В районе Горловки двое украинских бойцов подорвались на взрывном устройстве
- Более 200 воинов, получивших ранения в битве за Донбасс, отмечены медалями
- Под Авдеевкой ранены двое украинских военных
- Защитники Авдеевки попали под минометный огонь
- ВСУ на Донбассе превратили в мишени: Генштаб запретил открывать огонь
- Авто с номерами "ДНР" тормознули украинские пограничники11:20
- На Донбассе замечены опасные передвижения11:05
- Донетчина под огнем: стало больше взрывов и обстрелов10:52
- "Феникс" лишает пенсий: новый удар для жителей ОРДО10:31
- Страшное предупреждение для Донбасса: последствия этого ощутят на себе жители по обе стороны линии разграничения10:18
- Возрождение Новоалександровки: как оживает село, выведенное из "серой зоны"10:00
- Опубликованы последние данные о разминировании Луганщины09:43
- Утром 3 февраля у линии разграничения было столпотворение09:28
- В ОРДО "перезапустили" "Амстор"09:10
- Представители СММ ОБСЕ рассказали об обстреле здания "минобороны ДНР"09:08
- Авто с номерами "ДНР" тормознули украинские пограничники11:20
- На Донбассе замечены опасные передвижения11:05
- Донетчина под огнем: стало больше взрывов и обстрелов10:52
- "Феникс" лишает пенсий: новый удар для жителей ОРДО10:31
- Страшное предупреждение для Донбасса: последствия этого ощутят на себе жители по обе стороны линии разграничения10:18
- Возрождение Новоалександровки: как оживает село, выведенное из "серой зоны"10:00
- Опубликованы последние данные о разминировании Луганщины09:43
- Утром 3 февраля у линии разграничения было столпотворение09:28
- Глава Минобороны Украины во время визита в США назвал предоставление оборонного летального оружия "мощным сигналом агрессору"09:22
- В ОРДО "перезапустили" "Амстор"09:10
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- Полезные советы, как справиться с бессонницей14:39
- Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин13:35
- Cекреты управления организмом09:30
- Метод, притягивающий приятные события в жизнь08:26
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Действуют убийственно! Медики рассказали, какие продукты нельзя есть с утра натощак15:43
- ЗОЖ, гены или судьба: от чего зависит, сколько вы проживете15:26
- Это еще не зима: Украину надвигается лютый холод
- В Украину возвращается ужас для водителей
- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО
- «Это недопустимо»: Глава ОБСЕ сделал заявление по Донбассу
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО
- В Донецке "заботливые" боевики перекрыли проезд к "островку Vodafone"
- Платите за детей: инициатива властей окончательно разорит украинцев
- На Донбассе собираются построить новые КПВВ
- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП