Под минометным огнем оказались позиции сил АТО у трех населенных пунктов

03.02.2018 08:10

Огневая активность боевиков российско-оккупационных войск наблюдалась 2 февраля в светлое время суток. Противник применял минометы и пехотное вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.



Отмечается, что на Донецком направлении оккупанты в течение около трех часов (с небольшим перерывом) обстреливали позиции украинских защитников из 82-мм минометов, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.



На юге Донецкой области (Приазовье) НВФ ОРДО нарушали режим тишины из 82-мм минометов и гранатометов в районе Лебединского и Павлополя.



В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 4 обстрела оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск. При этом вторая половина прошедших суток, начиная примерно с 17.00, прошла без нарушения режима прекращения огня.



Напомним, что вчера в результате вражеских обстрелов ранения получили три украинских военнослужащих.