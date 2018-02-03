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Архив - Донецкая область

Под минометным огнем оказались позиции сил АТО у трех населенных пунктов

03.02.2018 08:10
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Под минометным огнем оказались позиции сил АТО у трех населенных пунктов

Огневая активность боевиков российско-оккупационных войск наблюдалась 2 февраля в светлое время суток. Противник применял минометы и пехотное вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что на Донецком направлении оккупанты в течение около трех часов (с небольшим перерывом) обстреливали позиции украинских защитников из 82-мм минометов, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.

На юге Донецкой области (Приазовье) НВФ ОРДО нарушали режим тишины из 82-мм минометов и гранатометов в районе Лебединского и Павлополя.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 4 обстрела оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск. При этом вторая половина прошедших суток, начиная примерно с 17.00, прошла без нарушения режима прекращения огня.

Напомним, что вчера в результате вражеских обстрелов ранения получили три украинских военнослужащих.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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