Поселок Мироновский пережил обстрел: подробности от волонтеров

03.02.2018 22:00

Руководитель Гуманитарного штаба Пролиска Евгений Каплин сообщил, что в ночь с 1 на 2 февраля в результате попадания минометной мины 120 мм, был поврежден жилой дом по улице Садовой в поселке Мироновский (Бахмутский район) на "Светлодарской дуге". Кроме того, были повреждены здание Донрыбхоза и линия электропередач.



Семье пострадавших мирных жителей сотрудниками Гуманитарного штаба Пролиска - Светлодарск 2 февраля были предоставлены материалы для быстрых ремонтов: брезент для накрытия кровли, фанера, пленка для окон, переданные нашей команде UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в Україні, отмечает Калинин.



Следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции провела осмотр места происшествия и задокументировала последствия обстрела. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).