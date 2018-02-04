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Мэр Днепра Филатов признался, что вытянул погибшего волонтера Краснопольского из "подвала" в Донецке

04.02.2018 19:52
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Мэр Днепра Филатов признался, что вытянул погибшего волонтера Краснопольского из "подвала" в Донецке

Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил, что сегодня, 4 февраля, в автокатастрофе погиб известный волонтер и дизайнер Леонид Краснопольский, переселившийся из оккупированного Донецка в Днепр.

При информации местных СМИ, сегодня на Набережной Победы в Днепре столкнулись два автомобиля. В результате аварии водитель Kia – Леонид Краснопольский - погиб на месте. Сейчас детали инцидента выясняют сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Мэр Днепра Борис Филатов также прокомментировал данную трагедию:

"У меня нет слов. Просто нет. Только вчера мы поругались с ним в Фейсбуке, а сегодня его уже нет.

Да, Леня Краснопольский погиб сегодня в ДТП. Да, Леня, ортодоксальный еврей из Донецка, волонтер, дизайнер, предприниматель, основатель проекта "Hunta in UA", бежавший в 2014 году в Днепр.

Он был сложный, вечно недовольный и постоянно брюзжал. Сегодня я могу это сказать. Да, я вытянул его в 14-м из "подвала". Мы никогда это не обсуждали публично. Леня думал, что это должное. Я думал, что он обязан был это ценить.

Леня, прости. Прости, друг мой. Прости.

Я просто вас всех заклинаю. Берегите ближних, чтобы не жалеть об этом завтра.

Никто не знает, что нас ждет впереди…".



Теги: Донецк, Донбасс, волонтер, Днепр, ДНР
 
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