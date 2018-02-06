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Повышение выплат переселенцам произошло с 20 января
С целью улучшения социальной защиты внутренне перемещенных лиц Кабмином принято постановление от 17 января 2018 № 15 «О внесении изменений в пункт 3 Порядка предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг», передает 62.ua.
Постановление предусматривает:
- повышение размера ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг тем, кто получает пенсии, и детям - с 884 до 1000 гривен;
- повышение предельного размера общей суммы денежной помощи, выплачиваемой на семью, - с 2400 до 3000 гривен и до 5000 гривен многодетным семьям.
Указанное постановление вступило в силу 20 января 2018 (опубликована в Правительственном курьере № 14 от 20.01.2018).
Учитывая указанное, с 20 января денежная помощь будет назначена и перечислена указанным категориям лиц в повышенном размере.
Теги: Донбасс, Кабмин, жилищно-коммунальные услуги, переселенцы, пенсии
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