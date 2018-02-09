В ОРДО выдали 21 тысячу «техпаспортов ДНР»

09.02.2018 14:55

Согласно отчету «минюста ДНР», «единые регистрационные центры ДНР» выдали 21 тыс. «технических паспортов» на недвижимость местным жителям. Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.

Из них 19 тыс. выдано в период с ноября по декабрь 2017 г, еще 2 тыс. выданы уже в этом году. При этом в ряде случаев при выдаче «техпаспортов ДНР» изымаются соответствующие украинские документы.

В ходе такой «замены» чиновники «ДНР» не сообщают жителям, что указанные документы, выданные органами оккупационной администрации, не имеют юридической силы и не будут признаваться по возвращении территории ОРДЛО под контроль украинской власти.