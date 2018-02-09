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Архив - Донецкая область

В ОРДО выдали 21 тысячу «техпаспортов ДНР»

09.02.2018 14:55
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В ОРДО выдали 21 тысячу «техпаспортов ДНР»

Согласно отчету «минюста ДНР», «единые регистрационные центры ДНР» выдали 21 тыс. «технических паспортов» на недвижимость местным жителям. Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.

Из них 19 тыс. выдано в период с ноября по декабрь 2017 г, еще 2 тыс. выданы уже в этом году. При этом в ряде случаев при выдаче «техпаспортов ДНР» изымаются соответствующие украинские документы.

В ходе такой «замены» чиновники «ДНР» не сообщают жителям, что указанные документы, выданные органами оккупационной администрации, не имеют юридической силы и не будут признаваться по возвращении территории ОРДЛО под контроль украинской власти.



Теги: Украина, Донбасс, документы, техпаспорт, ДНР, Тымчук
 
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