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В ОРДО выдали 21 тысячу «техпаспортов ДНР»
09.02.2018 14:55
Согласно отчету «минюста ДНР», «единые регистрационные центры ДНР» выдали 21 тыс. «технических паспортов» на недвижимость местным жителям. Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.
Из них 19 тыс. выдано в период с ноября по декабрь 2017 г, еще 2 тыс. выданы уже в этом году. При этом в ряде случаев при выдаче «техпаспортов ДНР» изымаются соответствующие украинские документы.
В ходе такой «замены» чиновники «ДНР» не сообщают жителям, что указанные документы, выданные органами оккупационной администрации, не имеют юридической силы и не будут признаваться по возвращении территории ОРДЛО под контроль украинской власти.
Теги: Украина, Донбасс, документы, техпаспорт, ДНР, Тымчук
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