“Народные республики” уже не устраивают: СБУ накрыла группировку, делавшую документы террористам “Л/ДНР” для поездок в ЕС

29.03.2018 07:59

Украинские спецслужбы ликвидировали в Киеве преступную группировку, специализирующуюся на поддельных документах. Ее члены помогали террористам “Л/ДНР” уезжать подальше от “русского мира”, который они построили на Донбассе. О совместной с полицией спецоперации в Facebook рассказала пресс-служба СБУ, передает “Диалог.UA”.

Отмечается, что группировка обеспечивала различных граждан паспортами одной из стран Ближнего Востока для “легализации” в Евросоюзе. Примечательно, что среди ее клиентов оказалось много любителей “русского мира” из террористических “Л/ДНР”.

“Дельцы вклеивали фотографии в оригинальный бланк незаконно полученного документа с использованием неаутентичных голограмм и искусственным нанесением соответствующих средств защиты паспортного документа”, - рассказали в СБУ, уточнив, что в ходе спецоперации были арестованы 3 членов данной группировки. В местах их проживания уже проведены обыски. Сотрудниками спецслужб были обнаружены поддельные документы, заготовки и техника для их создания, значительное количество наличности, а также, что примечательно, внушительный арсенал оружия и боеприпасов.

В отношении преступников заведено уголовное дело по статье 332 УК Украины. Задержанным грозят внушительные тюремные сроки.