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Геращенко: Не Минские соглашения развязали войну
Переданный на подпись президенту Украины Закон №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (известен как "закон о реинтеграции", о деоккупации или об оккупации) не противоречит Минским соглашениям, которые законодательно закреплены в других украинских законах.
Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.
"Не Минские соглашения развязали войну, они помогают вернуть мир. И этот закон совсем не противоречит Минским соглашениям, потому что Минские соглашения зафиксированы в другом законодательстве – законе об амнистии, законе об особенностях местного самоуправления, за который мы проголосовали", – пояснила Геращенко.
По ее словам, Украине нужно не только вести дипломатические переговоры, но и укреплять армию для освобождения Донбасса.
"Мы с вами двигаемся к тому, чтобы освободить Донбасс, объединяя две парадигмы – дипломатические усилия и усиление нашей армии, борьбу за те 3 млн граждан, которые остаются в оккупации на оккупированном Донбассе, – заявила Геращенко. - Важность закона, который мы приняли, в том, что впервые там фиксируются нормы международного права, что сегодня на Донбассе установлен эффективный контроль Российской Федерации, а эта юридическая международная норма зафиксирована в десятках резолюций: и Парламентской ассамблеи Совета Европы, и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и резолюции Европейского парламента".
По словам Геращенко, одним из самых проблемных вопросов в переговорах в Минске является то, что представители России в Трехсторонней контактной группе не признают, что РФ является участником конфликта на Донбассе.
""Нас там нет" и играют Ваньку-дурака из себя, разыгрывая сцену, что российских войск, российских наемников, российского оружия нет на территории Донбасса. Поэтому этот закон просто констатирует правду, тот факт, что эта территория, также, как и Крым, сегодня оккупирована. Разница только в том, что оккупацию Крыма Россия признала, а Донбасс не признает, и надо им в этом помочь", – заявила Геращенко.
Теги: Украина, Донбасс, война, Геращенко, Минские договоренности
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