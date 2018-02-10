Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Губернатор Донетчины представил нового главу Волновахской РГА

10.02.2018 11:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Губернатор Донетчины представил нового главу Волновахской РГА

Сегодня, 10 февраля, губернатор Донецкой области Павел Жебривский сообщил, что встретился в Волновахе с активом Волновахского района и официально представил председателя РГА Дмитрия Такаджи.

"У района, особенно учитывая план объединения общин, хорошие перспективы. Поэтому пожелал Дмитрию Такаджи плодотворной работы и успехов в пользу общины, - пишет глава ОГА на своей странице в Фейсбуке. - Пообщался с людьми, ответил на их вопросы - в частности, по ремонту дорог, поддержки развития малого предпринимательства. Дал задание новому главе изучить все вопросы, поднятые на встрече, и решить их в кратчайшие сроки".

Отметим, что указ о назначении руководителем Волновахского районного государственной администрации Дмитрия Такаджи появился на сайте президента Украины 5 февраля. В нем, в частности, значится: "Назначить Такаджи Дмитрия Антоновича головой Волновахского районного государственной администрации Донецкой области с 7 февраля 2018 со сроком испытания три месяца и оплатой труда в соответствии с законодательством".

Ранее Дмитрий Такаджи занимал должность и.о. председателя Волновахского РГА, еще раньше был главным инженером Мариупольского коммунального предприятия зеленого строительства.



Теги: Донбасс, губернатор, Волновахский район, назначение, Жебривский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх