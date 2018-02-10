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Губернатор Донетчины представил нового главу Волновахской РГА
Сегодня, 10 февраля, губернатор Донецкой области Павел Жебривский сообщил, что встретился в Волновахе с активом Волновахского района и официально представил председателя РГА Дмитрия Такаджи.
"У района, особенно учитывая план объединения общин, хорошие перспективы. Поэтому пожелал Дмитрию Такаджи плодотворной работы и успехов в пользу общины, - пишет глава ОГА на своей странице в Фейсбуке. - Пообщался с людьми, ответил на их вопросы - в частности, по ремонту дорог, поддержки развития малого предпринимательства. Дал задание новому главе изучить все вопросы, поднятые на встрече, и решить их в кратчайшие сроки".
Отметим, что указ о назначении руководителем Волновахского районного государственной администрации Дмитрия Такаджи появился на сайте президента Украины 5 февраля. В нем, в частности, значится: "Назначить Такаджи Дмитрия Антоновича головой Волновахского районного государственной администрации Донецкой области с 7 февраля 2018 со сроком испытания три месяца и оплатой труда в соответствии с законодательством".
Ранее Дмитрий Такаджи занимал должность и.о. председателя Волновахского РГА, еще раньше был главным инженером Мариупольского коммунального предприятия зеленого строительства.
Теги: Донбасс, губернатор, Волновахский район, назначение, Жебривский
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