В Харцызске казаками правит "Терек"

11.02.2018 11:26

Группа "Информационное Сопротивление" сообщила, что в Харцызске (оккупированная часть Донетчины) главой местного "казачьего" формирования был осетин.



"Атаманом т.н. "Харцызского казачьего полка им. Георгия Победоносца Приазовского казачьего войска ДНР" стал житель Северной Осетии (РФ) Ибрагим Багиев (позывной "Терек", звание – "капитан"). На данный момент личный состав "Харцызского казачьего полка" составляет порядка 60 боевиков", - сообщает ИС.