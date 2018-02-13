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Дорога в школу превратилось в тяжелое испытание для детей прифронтовой зоны Донетчины
Несмотря на регулярные обстрелы и минную опасность, дети из прифронтовых сел, расположенных на юге Донетчины, регулярно ходят на занятия в школу. Об этом сообщает "Общественное ТВ Донбасса".
14-летняя Катя Крюкова с родителями живет всего в 5 км от линии соприкосновения, в селе Бердянском под Мариуполем. Раньше девочка училась в школе в Широкино. "Школа в Широкино разрушена. Я была, когда ее обстреляли… Нас еле вывезли оттуда", - вспоминает она.
С 2015 года Катя перешла в школу в селе Виноградное. Всего здесь 137 детей из 5 сел, которые расположены на границе с временно неподконтрольными украинской власти территориями. Школа работает, несмотря на близость боевых действий. Но, чтобы посещать занятия, 45 учеников и 5 педагогов дважды в день пересекают блокпост.
"Осенне-весенний период я хожу пешком по полю через блокпосты и добираюсь, как минимум, около часа до школы. Даже когда у нас заминировали поле, по которому нужно идти, мы все равно ходили в школу", - вспоминает Катя.
Зимой отец возит ее в школу на машине. Дети и взрослые, у которых нет личного транспорта, пользуются единственным рейсовым автобусом.
"Я живу в Пионерском. Езжу сюда на автобусе. Где-то за полчаса доезжаю до школы, - рассказывает школьница Юлия Врублевская. - Раньше было быстрее, минут 15, потому что на блокпостах не останавливали, не проверяли документы. Документы проверяют, в основном у взрослых, но бывает и у детей".
Кроме того, здесь не прекращаются обстрелы. Больше всего местные дети мечтает, чтобы наступил мир.
Директор Винограденской школы Любовь Шкляр рассказала, что еще до вооруженного конфликта учебное заведение получило новый автобус. Но он остался в неподконтрольном правительству Украины Новоазовске.
Теги: Донбасс, дети, школа, блокпост, обстрелы
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