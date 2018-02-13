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Европейский суд по правам человека вынес важное решение о конфликте на Донбассе
В деле “Цезарь и другие против Украины”, которое рассмотрел Европейский суд по правам человека, объединены семь жалоб от пенсионеров и получателей социальной помощи, которые проживают в Донецке и перестали получать социальные выплаты и пенсию в 2014 году. Представители Донбасс SOS объяснили, какое именно решение принял ЕСПЧ, и почему это важно для жителей Донбасса.
Вот, что пишет Донбасс SOS:
"Ни один из истцов не обжаловал в украинских судах решения правительства о прекращении социальных выплат и пенсии перед подачей в Европейский суд по правам человека, аргументируя это тем, что на неподконтрольных территориях не действуют суды, работающие согласно украинского законодательства. Заявители пожаловались в суд на то, что правительство незаконно приостановило пенсии и другие социальные выплаты, а также заявили о том, что в результате перемещения судов (все суды с неподконтрольной территории были выведены и продолжают свою работу уже на подконтрольной территории) они просто не могли предъявлять никаких требований в суд, находясь на неподконтрольной территории.
Заявители указали, что правительство нарушило Статью 1 Протокола 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_535), согласно которой каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности и никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права (ЕСПЧ в своих решениях трактует право на пенсию именно как имущественное право).
Но из-за несоблюдения правила, согласно которому перед подачей жалобы в ЕСПЧ заявители должны пройти национальные суды всех инстанций, нарушение по ст. 1 Протокола о невыплате пенсий в Донецке, отклонены как неприемлемые, поскольку заявители, проживающие на неконтролируемой территории могли выехать и выезжали на подконтрольную территорию, но не обращались в национальные суды (обращаем внимание - именно это причина отклонения).
ВАЖНО! Хотим особо подчеркнуть, что суд не рассматривал по сути вопрос о том, нарушено ли право заявителей по статье 1 Протокола 1 (относительно права на пенсию и социальные выплаты), остановившись на том, что формально заявители не исчерпали внутригосударственные механизмы судебной защиты. Данный момент уже начали трактовать по-разному чиновники и СМИ.
Суд указал, что не подавая свои жалобы в национальные суды, заявители не предоставили национальным органам власти (судам) возможность для предотвращения или исправления предполагаемых правонарушений Конвенции с помощью своей собственной правовой системы. Именно поэтому мы еще раз подчеркиваем, что перед обращением в ЕСПЧ обязательно необходимо подавать свои иски в национальные суды.
Суд также признал, что Украина не несет ответственности за проблемы с осуществлением судопроизводства в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.
При этом Суд отмечает, что власти переместили все суды из районов, которые больше не находятся под их контролем в соседние регионы в сентябре 2014 года. То есть государство выполнило свои позитивные обязанности по обеспечению возможности гражданам обращаться в суд на подконтрольной территории, проживая при этом постоянно на неконтролируемой территории.
Мы настаиваем, что аналогичный подход должен быть использован государством и по выплате пенсии для граждан, постоянно проживающих на временно неконтролируемой территории. В обратном же случае невыполнения государством положительных обязанностей, касающихся выплаты пенсии своим гражданам, может стать причиной для существенных расходов государственного бюджета по решениям ЕСПЧ, но уже прямо противоположного содержания".
Теги: Донбасс, пенсия, суд, конфликт, права человека
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