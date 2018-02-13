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Архив - Донецкая область

СММ ОБСЕ заметила, как в зоне отвода сил и средства боевики "ДНР" прятали ракеты

13.02.2018 09:38
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СММ ОБСЕ заметила, как в зоне отвода сил и средства боевики "ДНР" прятали ракеты

На участке разведения сил и средств у н. п. Петровское (41 км к югу от Донецка, неподконтрольная часть Донетчины) боевики НВФ "ДНР" что-то готовят.

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 12 февраля), 10 февраля, находясь примерно в 3–4 км к востоку от н. п. Петровское, наблюдатели зафиксировали 3 свежевырытые траншеи, 3 объекта цилиндрической формы, с виду напоминавших метательные заряды, и деревянный ящик, который, вероятно, использовался для хранения и перевозки ракет реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм).

10 февраля в районе всё того же Петровского члены патруля Миссии видели 1 бронетранспортер (БТР-60).



Теги: Донбасс, ракеты, ДНР, СММ ОБСЕ
 
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