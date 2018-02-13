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В зоне АТО сегодня произошло 4 обстрела
13.02.2018 18:06
В период с полуночи до шести вечера сегодня, 13 февраля, на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны агрессора. В результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий сил АТО не пострадал.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на Луганском направлении противник из минометов калибра 120-мм вел огонь по опорным пунктам защитников Украины вблизи населенного пункта Троицкое. У Новозвановки боевики совершили несколько выстрелов из крупнокалиберных пулеметов.
На Светлодарской дуге под вражеский огонь из миномета калибра 82-мм и гранатометов различных видов попали защитники Луганского. В этом же районе, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, были обстреляны позиции сил АТО неподалеку от Светлодарска.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, оккупанты
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