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Губернатор Донетчины заявил, что приняты болезненные решения и сделаны "последние китайские предупреждения"

15.02.2018 18:44
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Губернатор Донетчины заявил, что приняты болезненные решения и сделаны "последние китайские предупреждения"

Сегодня, 15 февраля, губернатор Донецкой области Павел Жебривский провел совещание с руководителями муниципалитетов и местных общин, подрядных и проектных организаций, задействованных на строительстве объектов, проинспектировал во время вчерашней рабочей поездки в Краматорск, Лимана, Северска, Александровки.

На встрече присутствовали мой заместитель Виктор Ремський, который является куратором этого направления, и представители департамента капстроительства и технадзора.

"По каждому объекту высказались все причастные. Совещание время от времени переходило в горячие дебаты, но по каждому объекту нашли решение, - отмечает глава ОГА. - Для некоторых болезненные - расторжение договоров; для некоторых - последнее китайское предупреждение. Подчеркнул: для меня главное не определить виновного, а получить готовые объекты".

Губернатор Донетчины уверяет, что дал жесткое указание всем на каждом своем объекте вывесить графики проведения работ, чтобы можно было контролировать - в том числе и представителям общественности.

"Подарил подрядчику, который ремонтирует школу в Лимане, фото рабочего дня его команды, - отметил глава ОГА. - Выезжать на объекты и в дальнейшем буду без предупреждения".



Теги: Донбасс, строительство, губернатор, Жебривский, объекты
 
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