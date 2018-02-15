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В Украине нелепо тратят деньги, выделенные для переселенцев
Руководитель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин заявил, что необходимо создать единый ресурс, на котором можно отслеживать объемы международной помощи переселенцам, финансирование конкретных программ, а также - кто отвечает за их реализацию.
"Общаясь с международными донорами и посольствами часто слышу, что они финансируют много проектов для переселенцев. Помимо этого, финансируются и госпрограммы по социальной интеграции перемещенных семей. Суммы выделяются немалые, и целевое назначение средств вызывает большие вопросы. Трудно понять, что скрывается за конкретными программами, и нужно ли это в первую очередь переселенцам", - пишет Руслан на своей странице в Фейсбуке.
По словам главы ВАП, в СМИ он видит новости о семинарах для пенсионеров за 522 млн. грн. или о хабе для переселенцев за 500 млн. грн. Однако на решение жилищного вопроса выделяются копейки.
"Может все же стоит распределять деньги на первоначальные нужды - жилье и работа?! – интересуется Калинин. - Необходимо создать единый ресурс, на котором можно отслеживать объемы международной помощи, финансирование конкретных программ и, главное, кто отвечает за их реализацию. Кроме этого, проекты должны конкурировать между собой и набирать голоса поддержки. Тогда переселенцы будут сами выбирать, что для них важнее - курсы для пенсионеров, велосипедные площадки или покупка квартир".
Представители ВАП решили узнать, сколько средств выделяется на переселенцев. И направили в Кабмин соответствующий запрос. Ответ обещают обязательно опубликовать.
Теги: Украина, Донбасс, финансы, переселенцы, ВПЛ
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