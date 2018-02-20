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Страшный сон Донецкого вокзала
Печальную судьбу Донецкого аэропорта не повторил, а превзошел Донецкий железнодорожный вокзал. Здание, полное стекла и света, вроде бы получило второй шанс. Но он оказался настолько грустным, что, возможно, проще было бы так и застыть в безвестности.
Обстрелянный и пострадавший ж/д-вокзал выглядит печально.
Вокзал не функционирует, платформы мертвы, поезда не ходят. Внутри почти все разбито, выбиты окна, пострадали конструкции. Но почему тогда это здание пользуется такой популярностью сегодня?
Еще одна циничная шутка русского мира — на вокзал едут ради призрачной свободы. Вырваться из оккупации не физически, а хотя бы понарошку. Позвонить родным.
Именно в районе железнодорожного вокзала сегодня лучше всего принимает сигнал отключенного в Донецке мобильного оператора Vodafone. Поэтому ежедневно там собираются десятки и сотни людей, которые пытаются поймать связь. Кому-то важно созвониться с близкими людьми, кто-то ждет смс из банка с сообщением о пенсии. Кому-то достаточно просто пополнить счет.
В Донецке места, где есть связь, называют «островами свободы». Вокзал превратился в такой остров уже тогда, когда, казалось, он умер.
Источник ДонПресс
Теги: Донецк, Донбасс, сон, вокзал, разрушения
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