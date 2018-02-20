Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке «правоохранители ДНР» угнали авто у священника Киевского патриархата

20.02.2018 11:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В оккупированном Донецке «правоохранители ДНР» угнали авто у священника Киевского патриархата

В полицию Волновахи Донецкой области обратился священник, который рассказал, что в оккупированном Донецке трое боевиков из «правоохранительных органов» похитили у него автомобиль «Мерседес». Об этом сообщает Восточный фарватер с ссылкой на полицию области.
По словам 33-летнего жителя Донецка, еще 15 января, находясь в Ворошиловском районе возле ЦУМа, он увидел, как неизвестные мужчины в камуфляжной форме подъехали на автомобиле с зарубежными номерами и начали рассматривать его авто.
«Подозревая неладное, владелец сразу начал спрашивать, в чем дело, и сказал мужчинам, что это его автомобиль. Неизвестные, не обращая внимания на хозяина, сели за руль чужого авто и уехали. Священник, находясь в шоковом состоянии, отправился в так называемую прокуратуру «ДНР» в надежде на помощь. Но эти «защитники прав граждан» открыто сообщили, что такие случаи единичны, раскрытием преступления никто заниматься не будет, а писать заявление не имеет смысла», — рассказали в полиции.
По словам пострадавшего, он решил обратиться за помощью в полицию Волновахи, потому что «власть на оккупированной территории отсутствует, всюду царит беспорядок и беззаконие, а всем руководят неизвестные, переодетые в форму».
По словам мужчины, «правоохранителям» стало известно, что он служит пономарем в кафедральном соборе Киевского патриархата. Автомобиль он приобрел на неподконтрольной территории, но зарегистрировал его в Украине.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное группой лиц). Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия и объявили автомобиль в розыск.



Теги: Донецк, Донбасс, машина, угон, священник, правоохранитель
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх