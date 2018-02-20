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В оккупированном Донецке «правоохранители ДНР» угнали авто у священника Киевского патриархата
В полицию Волновахи Донецкой области обратился священник, который рассказал, что в оккупированном Донецке трое боевиков из «правоохранительных органов» похитили у него автомобиль «Мерседес». Об этом сообщает Восточный фарватер с ссылкой на полицию области.
По словам 33-летнего жителя Донецка, еще 15 января, находясь в Ворошиловском районе возле ЦУМа, он увидел, как неизвестные мужчины в камуфляжной форме подъехали на автомобиле с зарубежными номерами и начали рассматривать его авто.
«Подозревая неладное, владелец сразу начал спрашивать, в чем дело, и сказал мужчинам, что это его автомобиль. Неизвестные, не обращая внимания на хозяина, сели за руль чужого авто и уехали. Священник, находясь в шоковом состоянии, отправился в так называемую прокуратуру «ДНР» в надежде на помощь. Но эти «защитники прав граждан» открыто сообщили, что такие случаи единичны, раскрытием преступления никто заниматься не будет, а писать заявление не имеет смысла», — рассказали в полиции.
По словам пострадавшего, он решил обратиться за помощью в полицию Волновахи, потому что «власть на оккупированной территории отсутствует, всюду царит беспорядок и беззаконие, а всем руководят неизвестные, переодетые в форму».
По словам мужчины, «правоохранителям» стало известно, что он служит пономарем в кафедральном соборе Киевского патриархата. Автомобиль он приобрел на неподконтрольной территории, но зарегистрировал его в Украине.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное группой лиц). Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия и объявили автомобиль в розыск.
Теги: Донецк, Донбасс, машина, угон, священник, правоохранитель
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