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В РФ создали методичку к международному Дню Алкоголика – Документ
В преддверии Международного Дня Алкоголика военно-политические власти РФ создали методические рекомендации: «ПАМЯТКА личному составу и гражданскому персоналу ВС РФ по употреблению спиртных напитков: МО РФ, отдел ВОКО, 2018 года». Источником распространения стал боец 2мсб 5омсбр «ДНР» (напомним, дислокация подразделения 1 АК – н. п. Докучаевск).
Источником этого чудо-праздника есть конечно же СССР.
Каждый год 20 февраля в РФ официально празднуется всемирный день алкоголика, который для многих современных русских людей считается важным событием, очередным поводом гульнуть, отметиться в обществе друзей. Эта дата особенно известна тем любителям, которые живут по главному принципу свое жизни: «Нет повода не выпить». Поэтому любой повод сегодня для них – большое событие, уважительная причина, которую не стоит игнорировать. Если говорить об исторических фактах и событиях, то это важное торжество зародилось вместе с граненым стаканом, который, по сути, как раз и предназначался для распития спиртных напитков.
Как утверждает источник, всемирный день алкоголика приравнивают к дате 20 февраля, а его начало приписывают далекому 1943 году. Далеко не всем известно, что производился первый граненый стакан в городе Гусь Хрустальный, а его изобретателем считается Вера Мухина. Тогда в далеком СССР это была новинка (хотя первые попытки создать подобные емкости были еще во времена Петра Первого), а сегодня без граненого стакана не обходится ни одно застолье, правда, с годами и течением научно-технического прогресса эта тара несколько усовершенствовалась. Но все равно, каждый год 20 февраля официально празднуется всемирный день алкаша, а отмечают его почти все русские люди с алкогольной зависимостью и без таковой.
Теги: Россия, Донбасс, алкоголь, ДНР
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