Россия направила на Донбасс 74-й "гумконвой"

22.02.2018 09:38

74-я колонна МЧС России с якобы гуманитарной помощью выдвинулась на Донбасс. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу министерства, передает pravda.com.ua.

"Все таможенные и пограничные процедуры будут проводиться в установленном законом порядке на двух пунктах пропуска - Донецк и Матвеев Курган", - говорится в заявлении МЧС России.

Отмечается, что автомобили везут более 430 тонн грузов, среди которых "в основном детские продуктовые наборы и медицинское имущество".

Предыдущая колонна российских грузовиков прибыла на Донбасс 25 января.

Как известно, Россия доставляет "гуманитарную помощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь.