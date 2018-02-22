- На Донетчине дети отравились угарным газом10:39
- В «ДНР» разрешили ездить с украинскими номерами при одном условии10:02
- Обстановка на КПВВ сегодня, 22 февраля09:46
- Россия направила на Донбасс 74-й "гумконвой"09:38
- На Донбассе на блокпосту загорелся автобус с пассажирами 08:53
- На Донбассе погиб боец, четверо ранены – штаб08:24
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 150 взрывов и большое количество военной техники07:40
- Тука прокомментировал истерику Кремля из-за закона о реинтеграции21:30
- АТО больше не будет: что изменит закон по Донбассу и почему он судьбоносный20:50
- В здании Минэнерго шахтеры из Донбасса объявили голодовку20:10
Россия направила на Донбасс 74-й "гумконвой"
74-я колонна МЧС России с якобы гуманитарной помощью выдвинулась на Донбасс. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу министерства, передает pravda.com.ua.
"Все таможенные и пограничные процедуры будут проводиться в установленном законом порядке на двух пунктах пропуска - Донецк и Матвеев Курган", - говорится в заявлении МЧС России.
Отмечается, что автомобили везут более 430 тонн грузов, среди которых "в основном детские продуктовые наборы и медицинское имущество".
Предыдущая колонна российских грузовиков прибыла на Донбасс 25 января.
Как известно, Россия доставляет "гуманитарную помощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, оружие, МЧС, продукты, гуманитарная помощь, боевики
- На Донбасс прибыл очередной российский "гумконвой"
- Россия отправила на оккупированный Донбасс очередной "гумконвой"
- "Расстреливали, арестовывали и кидали на подвал", - волонтеры "ДНР" рассказали о "переделе" российской гуманитарки людьми Захарченко
- Задача США – предоставить Украине летальное оружие, мир должен немедленно отреагировать на агрессивные действия России, - Волкер
- Главная помеха для Киева в войне против армии РФ: эксперт из США рассказал, что подрывает военно-промышленный комплекс Украины
- Штаб Ахметова начал выдавать "зимнюю" гуманитарку
- На Донетчине дети отравились угарным газом10:39
- На неподконтрольной Луганщине наблюдателям ОБСЕ запрещают находиться вблизи границы с Россией10:21
- В «ДНР» разрешили ездить с украинскими номерами при одном условии10:02
- Обстановка на КПВВ сегодня, 22 февраля09:46
- Россия направила на Донбасс 74-й "гумконвой"09:38
- На Донбассе на блокпосту загорелся автобус с пассажирами 08:53
- В Луганской области информатора боевиков приговорили почти к пяти годам тюрьмы08:40
- На Донбассе погиб боец, четверо ранены – штаб08:24
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 150 взрывов и большое количество военной техники07:40
- В "ЛНР" готовятся к выборам. Стала известна дата "волеизъявления граждан" на оккупированной Луганщине07:27
- На Донетчине дети отравились угарным газом10:39
- На неподконтрольной Луганщине наблюдателям ОБСЕ запрещают находиться вблизи границы с Россией10:21
- В «ДНР» разрешили ездить с украинскими номерами при одном условии10:02
- Обстановка на КПВВ сегодня, 22 февраля09:46
- Россия направила на Донбасс 74-й "гумконвой"09:38
- На Донбассе на блокпосту загорелся автобус с пассажирами 08:53
- В Луганской области информатора боевиков приговорили почти к пяти годам тюрьмы08:40
- На Донбассе погиб боец, четверо ранены – штаб08:24
- Вас уже ничего не спасет: четыре признака конца отношений07:58
- В Киеве столько агентов самого страшного врага Украины, что мы даже не подозреваем - Дмитрий Чекалкин. ВИДЕО07:48
- Вас уже ничего не спасет: четыре признака конца отношений07:58
- В Киеве столько агентов самого страшного врага Украины, что мы даже не подозреваем - Дмитрий Чекалкин. ВИДЕО07:48
- Признак, который отличает замужнюю женщину в толпе от свободной девушки07:32
- Ученые доказали, что ежедневная уборка опасна для женщин22:36
- Названы симптомы и способы профилактики авитаминоза21:10
- Ясновидящая дала 10 советов для успешной жизни19:40
- Развеян главный миф про вред соцсетей10:15
- В США начали выпускать искусственное мясо09:48
- Полезно знать: Магические свойства лаврового листа08:16
- Ученые объяснили, из-за чего люди чувствуют усталость после сна07:55
- Указ Захарченко о полном запрете на выезд из Донбасса в Украину с 1 марта: главарь "ДНР" сделал официальное заявление
- У украинцев будут изымать телефоны: кто под угрозой
- Отключение "МТС" на оккупированном Донбассе: житель Донецка назвал цифру, раскрывающую масштаб аферы Захарченко
- Ваш знак зодиака расскажет, с собакой какой породы вы больше всего похожи
- В оккупированном Донецке Хуг встретился с Захарченко: появились детали
- "Родных с подконтрольной Украине территории - в отдельную графу", - Захарченко новым "указом" запустил в "ДНР" "бомбу замедленного действия"
- В ОРДЛО не будет работать «Интертелеком»? Слухи: связь будет только до весны
- В Донецкой области отбирают имущество за долги за коммуналку
- Террористы "ЛДНР" попросили амнистии: Украина жестко ответила
- У Захарченко жители оккупированного Донецка массово переезжают жить в Украину: соцсети сообщили о признаке активного бегства из "ДНР"