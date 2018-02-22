Vodafone в Донецке. Можно ли позвонить от ОБСЕ?

22.02.2018 22:33

Точки дозвона. Так называют места, где на оккупированной территории еще можно поймать сигнал Vodafone. Эти точки случайны — чаще всего они располагаются в районе железнодорожного вокзала и местами в Кировском и Киевском районах.

Однако недавно появилась еще одна точка. Пресловутый бизнес-центр «Пальмира» собирает в своих окрестностях немало желающих позвонить — дончане утверждают, что там можно поймать устойчивый сигнал. Более того, некоторые выезжают туда специально, чтобы позвонить, и чаще всего им якобы это удается.

Почему там может быть Vodafone?

Дончанам рекомендуют подъезжать к офисам Международного комитета Красного Креста и СММ ОБСЕ, возле которых якобы связь Vodafone ловит очень неплохо. Оба офиса находятся в центре Донецка. По некоторой информации, организации, чтобы получить доступ к нормальной связи, установили в своих отделениях пики соты, которые обеспечивают работу оператора через интернет.

Правда ли это?

Пока что офицально не известно, действительно ли где-либо установлено усиливающее сигнал оборудование. Также нет и подтверждений о том, что связь там устойчива и доступна всем. Однако Красный крест уже поспешил заявить, что в его подразделении нет никаких особых источников связи — организация пользуется только общедоступными средствами.

Источник ДонПресс