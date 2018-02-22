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Архив - Донецкая область

Vodafone в Донецке. Можно ли позвонить от ОБСЕ?

22.02.2018 22:33
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Vodafone в Донецке. Можно ли позвонить от ОБСЕ?

Точки дозвона. Так называют места, где на оккупированной территории еще можно поймать сигнал Vodafone. Эти точки случайны — чаще всего они располагаются в районе железнодорожного вокзала и местами в Кировском и Киевском районах.
Однако недавно появилась еще одна точка. Пресловутый бизнес-центр «Пальмира» собирает в своих окрестностях немало желающих позвонить — дончане утверждают, что там можно поймать устойчивый сигнал. Более того, некоторые выезжают туда специально, чтобы позвонить, и чаще всего им якобы это удается.
Почему там может быть Vodafone?
Дончанам рекомендуют подъезжать к офисам Международного комитета Красного Креста и СММ ОБСЕ, возле которых якобы связь Vodafone ловит очень неплохо. Оба офиса находятся в центре Донецка. По некоторой информации, организации, чтобы получить доступ к нормальной связи, установили в своих отделениях пики соты, которые обеспечивают работу оператора через интернет.
Правда ли это?
Пока что офицально не известно, действительно ли где-либо установлено усиливающее сигнал оборудование. Также нет и подтверждений о том, что связь там устойчива и доступна всем. Однако Красный крест уже поспешил заявить, что в его подразделении нет никаких особых источников связи — организация пользуется только общедоступными средствами.
Источник ДонПресс



Теги: Донецк, Донбасс, Vodafone, ОБСЕ
 
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