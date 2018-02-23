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Россия запрашивает у «ЛДНР» 1000 боевиков для пополнения ЧВК «Вагнер» в Сирии
Народный депутат ВР Украины, являющийся координатором группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в «Фейсбук» рассказал, что российские власти начали искать новых наемников для восполнения ЧВК «Вагнера» в Сирии на оккупированной территории Донбасса. Как информирует replyua.net, можно сделать вывод, что кремлевская частная военная компания переживает большой недостаток кадров после сокрушительного удара Коалиции США под Дейр-эз-Зором.
Таким образом, Россия направила требование в 1-й и 2-й «армейские корпусы» террористических «ЛДНР» о необходимости срочно сформировать два батальона по пятьсот человек каждый для участия боевых действий в Сирии. Тымчук подчеркнул: «Батальоны предписано комплектовать исключительно из числа местных боевиков, не включая в них российских наемников». Такому приказу очень расстроились в террористических группировках Донбасса, ведь «ЛДНР» также ощущают большую нехватку личного состава.
Напомним, 7 февраля 2018 года российско-сирийские войска пошли в наступление под Дейр-зз-Зором, предприняв попытку захватить нефтяные поля. Однако возглавляемая США коалиция, нанесла в ответ по асадовцам сокрушительный удар, в результате которого только российских «вагнеровцев» погибло от 300 до 600 человек. Из-за этого инцидента России срочно понадобились дополнительные кадры.
Теги: Россия, Донбасс, Сирия, ДНР, ЛНР
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