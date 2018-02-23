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В ОРДЛО формируют батальоны боевиков для отправки в Сирию

23.02.2018 12:58
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В ОРДЛО формируют батальоны боевиков для отправки в Сирию

В ОРДЛО начали формирование батальоны для участия в вооруженном конфликте в Сирии.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщает: «Командование „1 АК ДНР“ и „2 АК ЛНР“ получило приказ о срочном формировании 2-х батальонов (по 500 чел. каждый) для участия в вооруженном конфликте в Сирии. Батальоны предписано комплектовать исключительно из числа местных боевиков, не включая в них российских наемников. Среди командования боевиков распространяется информация о том, что данный приказ вызван большими потерями российских ЧВК в Сирии в последнее время».

Кроме того, он отметил, что командование обоих «армейских корпусов» высказывает критические замечания к данному приказу, указывая на проблему хронической неукомплектованности личным составом частей и подразделений «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Сирия, боевики, ОРДЛО
 
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