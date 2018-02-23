- Ходаковский о ситуации в ОРДО: «Мы не можем защитить себя»16:49
- Боевики укрепляют позиции вдоль линии разграничения в Донбассе13:40
- В ОРДЛО формируют батальоны боевиков для отправки в Сирию12:58
- Что изменит закон о реинтеграции Донбасса11:49
- Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах серьезные очереди10:04
- Россия отгородилась от ОРДЛО «карантинной полосой»07:30
- Vodafone в Донецке. Можно ли позвонить от ОБСЕ?22:33
- На работу украинских снайперов боевики ответили "Градом"22:10
- “Спустя четыре года войны! Наконец! Выстраданный и долгожданный позитив”, - Бутусов о создании единого штаба управления украинскими войсками на Донбассе21:29
- Глава ДНР Захарченко санкционировал арест очередного «министра»20:51
В ОРДЛО формируют батальоны боевиков для отправки в Сирию
В ОРДЛО начали формирование батальоны для участия в вооруженном конфликте в Сирии.
Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщает: «Командование „1 АК ДНР“ и „2 АК ЛНР“ получило приказ о срочном формировании 2-х батальонов (по 500 чел. каждый) для участия в вооруженном конфликте в Сирии. Батальоны предписано комплектовать исключительно из числа местных боевиков, не включая в них российских наемников. Среди командования боевиков распространяется информация о том, что данный приказ вызван большими потерями российских ЧВК в Сирии в последнее время».
Кроме того, он отметил, что командование обоих «армейских корпусов» высказывает критические замечания к данному приказу, указывая на проблему хронической неукомплектованности личным составом частей и подразделений «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Сирия, боевики, ОРДЛО
- Российский военный сравнивает войну в Сирии с войной на Донбассе - в Сирии проще (ВИДЕО)
- Российская армия шокирована: пока СМИ РФ сообщают о "блистательных победах" путинских вояк в Сирии, ИГИЛ берет их в плен
- На базе енакиевского военкомата проходит активная вербовка боевиков в Сирию
- Путин назвал главную цель России в Сирии
- Россияне пытаются заманить в Сирию даже дезертиров с Донбасса – разведка
- Кремлю интересна Сирия - боевики "ДНР" жалуются на отношение России к "республикам"
- Ходаковский о ситуации в ОРДО: «Мы не можем защитить себя»16:49
- На Луганщине задержан пограничник во время получения шести тысяч взятки16:15
- Боевики укрепляют позиции вдоль линии разграничения в Донбассе13:40
- В ОРДЛО формируют батальоны боевиков для отправки в Сирию12:58
- Что изменит закон о реинтеграции Донбасса11:49
- Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах серьезные очереди10:04
- Россия отгородилась от ОРДЛО «карантинной полосой»07:30
- В «ЛНР» опять пропала связь Vodafone07:10
- Vodafone в Донецке. Можно ли позвонить от ОБСЕ?22:33
- На работу украинских снайперов боевики ответили "Градом"22:10
- СБУ: Российские спецслужбы готовят захват храмов в Украине18:50
- И ради такой погоды мы все так ждали этих выходных? Шокирующий прогноз18:35
- 7 советов по борьбе с апатией18:16
- В аннексированном Крыму решили снизить цены на отдых18:00
- Ученые рассказали, когда к Земле приблизится огромный астероид17:45
- Медики объяснили, чем полезен дневной сон17:25
- Польша готовит в Украине новую «религиозную» провокацию17:07
- Ходаковский о ситуации в ОРДО: «Мы не можем защитить себя»16:49
- У Порошенко уточнили, когда могут уволить Гонтареву16:30
- На Луганщине задержан пограничник во время получения шести тысяч взятки16:15
- 7 советов по борьбе с апатией18:16
- Медики объяснили, чем полезен дневной сон17:25
- Врачи запретили родителям практиковать совместный сон с детьми12:10
- Шоколад может стать в будущем роскошью, - ученые09:52
- Польза куркумы с водой для здоровья08:49
- Медики подсказали, как быстро восстановить организм после алкоголя07:55
- Дорогой в оккупированный Крым: Как люди пересекают админграницу21:48
- Що буде, коли Донбас повернеться до України16:44
- За чей счет банкет? В Украине придумали, как блокировать российские сайты16:27
- Закон о реинтеграции Донбасса: какие изменения почувствуют люди?13:37
- Указ Захарченко о полном запрете на выезд из Донбасса в Украину с 1 марта: главарь "ДНР" сделал официальное заявление
- В оккупированном Донецке Хуг встретился с Захарченко: появились детали
- Отключение "МТС" на оккупированном Донбассе: житель Донецка назвал цифру, раскрывающую масштаб аферы Захарченко
- "Родных с подконтрольной Украине территории - в отдельную графу", - Захарченко новым "указом" запустил в "ДНР" "бомбу замедленного действия"
- В «ДНР» разрешили ездить с украинскими номерами при одном условии
- У Захарченко жители оккупированного Донецка массово переезжают жить в Украину: соцсети сообщили о признаке активного бегства из "ДНР"
- В Украину идут сильные морозы: синоптики рассказали, в каких областях будет холоднее всего
- "Это издевательство над людьми..." - жители Донецка рассказали, к чему привел резонансный указ Захарченко
- Террористы "ЛДНР" попросили амнистии: Украина жестко ответила
- Климкин: «Для оккупированного Донбасса есть только два пути»