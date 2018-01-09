“Беспрецедентная спецоперация. Нам есть, чему поучится”, - Бутусов призвал ВСУ применить на Донбассе тактику сирийцев с Хмеймимом

09.01.2018 07:14

За последнюю неделю сирийская оппозиция нанесла мощный удар по группировке ВКС России в Сирии, атаковав их авиабазу Хмеймим. Воинам АТО стоит взять их тактику на вооружение для борьбы с РФ на Донбассе. Такое мнение высказал известный украинский журналист, редактор Юрий Бутусов, передает dialog.ua.

Он напомнил, что спецоперация началась 31 декабря, когда россияне праздновали на базе Новый год. Группа боевиков тайно проникла близко к базе, нанеся по ней минометный удар. В результате погибли 2 военнослужащих ВС РФ, были уничтожены 7 российских самолетов. После этого оппозиционеры не остановились.

С помощью дешевых китайских дронов, которых вооружили боеприпасами, они начали снова штурмовать базу. На их ликвидацию ВКС РФ пришлось применить ПВО "Панцири", каждый выстрел которых обходится в несколько тысяч долларов. “Украинским генералам и государственным лидерам пора наконец поучиться у людей незашоренных и мотивированных, как можно эффективно воевать в 21-м веке.

Против превосходящего противника, без потерь, используя самые дешевые, но вместе с тем - современные средства борьбы и современную тактику и планирование”, - подчеркнул Бутусов. Он отметил, что Украина имеет достаточное количество конструкторских бюро, способных в кратчайшие сроки насытить армию огромного количества дронов.

“Это именно тот сектор, где мы можем навязать врагу свою инициативу и даже обеспечить в ряде сегментов количественное и качественное превосходство над российской армией на Донбассе”, - предложил журналист.