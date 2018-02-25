После пожара в Енакиево женщина оказалась в больнице

25.02.2018 09:28

В оккупированном Енакиево (Донецкая область), на улице Горная, сегодня произошел пожар в частном жилом доме.



В результате огненного ЧП пострадала женщина 1931 г.р. С диагнозом отравление угарным газом ее доставили в горбольницу №2 г. Енакиево в удовлетворительном состоянии.



Огнем уничтожены вещи б-у на площади два квадратных метра.



Напомним, что огонь убил двух человек в Макеевке.