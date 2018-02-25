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После пожара в Енакиево женщина оказалась в больнице
25.02.2018 09:28
В оккупированном Енакиево (Донецкая область), на улице Горная, сегодня произошел пожар в частном жилом доме.
В результате огненного ЧП пострадала женщина 1931 г.р. С диагнозом отравление угарным газом ее доставили в горбольницу №2 г. Енакиево в удовлетворительном состоянии.
Огнем уничтожены вещи б-у на площади два квадратных метра.
Напомним, что огонь убил двух человек в Макеевке.
Теги: Донбасс, Енакиево, пожар, угарный газ, огонь
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