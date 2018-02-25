Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

После пожара в Енакиево женщина оказалась в больнице

25.02.2018 09:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
После пожара в Енакиево женщина оказалась в больнице

В оккупированном Енакиево (Донецкая область), на улице Горная, сегодня произошел пожар в частном жилом доме.

В результате огненного ЧП пострадала женщина 1931 г.р. С диагнозом отравление угарным газом ее доставили в горбольницу №2 г. Енакиево в удовлетворительном состоянии.

Огнем уничтожены вещи б-у на площади два квадратных метра.

Напомним, что огонь убил двух человек в Макеевке.



Теги: Донбасс, Енакиево, пожар, угарный газ, огонь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх