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«Захарченко могут устранить»: стало известно о новой операции Кремля
В оккупированном Донецке набирает обороты крупный скандал из-за ареста «министра угля и энергетики» «ДНР» Эдуарда Голенко, операция устранения которого вызвала возмущение российских властей.
Сбежавший в РФ сторонник «русского мира» Константин Долгов сообщает, что по его данным, операция по устранению неугодного Захарченко «министра» координировалась сразу на нескольких уровнях с подключением к аресту силовых структур. «Министр топлива и энергетики ДНР» предложил идею создания нового предприятия, целью которого должна была стать продажа угля напрямую потребителям, не включая в цепочку посредников.
При этом, данный план исключал фирму-прокладку, которая была создана Захарченко для изымания процента в общую кассу с потока торговли углем. Теперь же, в результате ареста Голенко судьба Захарченко и его делового партнера «Ташкента» оказалось под угрозой из-за недовольства Москвы, готовой пустить в ход «луганский сценарий Плотницкого» отстранения Захарченко от власти.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, Захарченко
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