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Архив - Донецкая область

Сутки в АТО: 2 обстрела, боевики применили минометы

02.03.2018 08:21
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Сутки в АТО: 2 обстрела, боевики применили минометы

За прошедшие сутки, 1 марта, боевики 2 раза нарушили режим тишины - никто из бойцов ВСУ не пострадал. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает pravda.com.ua.

"На протяжении прошлых суток российско-оккупационные войска продолжили обстреливать украинских защитников. На Луганском направлении противник применил 82-мм минометы у Светлодарска и выпустил в сторону наших позиций 10 мин", - говорится в отчете.

На Донецком направлении противник вел огонь из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП и гранатометов в районе Песков.
На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

"Относительное затишье эффективно использовали военнослужащие, выполняющие задачи в Донецкой области. Военной инженерной техникой они расчистили от снежных заносов автомобильную дорогу между прифронтовыми Марьинкой и Красногоровкой", - сообщили в штабе.



Теги: Россия, Донбасс, войска, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
 
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