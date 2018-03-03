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Архив - Донецкая область

Утром 3 марта донбасские КПВВ приятно удивили

03.03.2018 09:39
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Утром 3 марта донбасские КПВВ приятно удивили

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось на удивление мало авто.

По данным Госпогранслужбы Украины, у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 30 и 50 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 10 и 40; у КПВВ "Новотроицкое" - 30 и 20; у КПВВ "Гнутово" - 4 и 0 соответственно.

Подобное уменьшение очередей, возможно, связано с продлением времени работы КПВВ (в общем работают с 1 марта на 2,5 часа больше – с 7:00 до 18:30), выходным (как правило, всегда меньше народу), а также непогодой, которая сегодня разгулялась на Донетчине.

Напомним, что за прошедшие сутки, 2 марта, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 28 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств.

В течение февраля на донбасских КПВВ поймали 10 боевиков и остановили грузы на миллионы.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, очереди
 
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