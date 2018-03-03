- Страшный взрыв потряс Донецк14:07
- Волкер призвал к ликвидации "ДНР" и "ЛНР"14:01
- Оккупанты Донбасса минометными обстрелами показали, как им надо перемирие (ВИДЕО)13:46
- Появилась новая мартовская карта обстрелов из зоны АТО13:34
- Воины АТО угостили свинцом "алконавтов" из "ДНР"13:19
- В ОРДО уверяют, что с корью у них всё нормально13:12
- 3 марта спасатели Донетчины то и дело вытаскивали авто из снежных ловушек13:01
- Смертоносные схроны Донбасса: в СБУ озвучили шокирующие данные12:40
- Верховный Суд может принять важнейшее решение для переселенцев12:27
- Соцсети сообщают приятные новости о донбасских пунктах пропуска12:11
Утром 3 марта донбасские КПВВ приятно удивили
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось на удивление мало авто.
По данным Госпогранслужбы Украины, у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 30 и 50 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 10 и 40; у КПВВ "Новотроицкое" - 30 и 20; у КПВВ "Гнутово" - 4 и 0 соответственно.
Подобное уменьшение очередей, возможно, связано с продлением времени работы КПВВ (в общем работают с 1 марта на 2,5 часа больше – с 7:00 до 18:30), выходным (как правило, всегда меньше народу), а также непогодой, которая сегодня разгулялась на Донетчине.
Напомним, что за прошедшие сутки, 2 марта, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 28 тыс. человек и 3,8 тыс. транспортных средств.
В течение февраля на донбасских КПВВ поймали 10 боевиков и остановили грузы на миллионы.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, очереди
- Четвертые сутки подряд донбасские пункты пропуска штурмует более 30 тысяч человек
- У линии разграничения продолжается падение
- Что творится утром 16 ноября на донбасских пунктах пропуска
- Линия разграничения: утро у КПВВ встретили около 600 авто
- Через линию разграничения прорвались почти 43 тысячи человек
- Линия разграничения: КПВВ "Марьинка" остается самым пересекаемым
- Страшный взрыв потряс Донецк14:07
- Волкер призвал к ликвидации "ДНР" и "ЛНР"14:01
- Оккупанты Донбасса минометными обстрелами показали, как им надо перемирие (ВИДЕО)13:46
- Появилась новая мартовская карта обстрелов из зоны АТО13:34
- Воины АТО угостили свинцом "алконавтов" из "ДНР"13:19
- В ОРДО уверяют, что с корью у них всё нормально13:12
- 3 марта спасатели Донетчины то и дело вытаскивали авто из снежных ловушек13:01
- Лисичанск: СММ ОБСЕ услышали 35 взрывов, оцененных как выстрелы из пушки12:49
- Смертоносные схроны Донбасса: в СБУ озвучили шокирующие данные12:40
- Верховный Суд может принять важнейшее решение для переселенцев12:27
- Страшный взрыв потряс Донецк14:07
- Волкер призвал к ликвидации "ДНР" и "ЛНР"14:01
- Оккупанты Донбасса минометными обстрелами показали, как им надо перемирие (ВИДЕО)13:46
- Появилась новая мартовская карта обстрелов из зоны АТО13:34
- Воины АТО угостили свинцом "алконавтов" из "ДНР"13:19
- В ОРДО уверяют, что с корью у них всё нормально13:12
- 3 марта спасатели Донетчины то и дело вытаскивали авто из снежных ловушек13:01
- Лисичанск: СММ ОБСЕ услышали 35 взрывов, оцененных как выстрелы из пушки12:49
- Смертоносные схроны Донбасса: в СБУ озвучили шокирующие данные12:40
- Верховный Суд может принять важнейшее решение для переселенцев12:27
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Украинских пенсионеров избавят от большой несправедливости, суд вынес судьбоносное решение
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- Характер женщины по её имени
- Переселенцы возмущены проверками СБУ
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»
- Захарченко может не поздоровиться: боевик своим приказом "спалил" Кремль
- Ходаковский прокомментировал новое "донбасское перемирие"
- Опасность для жителей Донецка: в Киевском районе оцепление «ГАИ» и боевиков с автоматами