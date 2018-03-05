- В Дружковке трамвай сошел со скользких рельсов21:25
- Захарченко создал «комиссию» для проверки «минугля ДНР»21:13
- Боевики продолжают нарушать перемирие, ранен боец ВСУ - штаб АТО20:42
- В центре Донецка взорвался автомобиль: есть жертвы19:00
- Боевика "ДНР", воевавшего под Мариуполем, осудили условно16:58
- Боевики нарушили перемирие, несмотря на договоренности: карта АТО14:52
- Нынешние главари ОРЛО боятся «диверсантов Плотницкого» больше «укрДРГ»13:55
- Переселенцы могут получить социальную стипендию12:15
- Боевики 7 раз обстреляли позиции сил АТО: у ВСУ без потерь11:58
- Паника в рядах поклонников «ЛДНР»: Россия сворачивает «республики». «Лагеря построены»10:32
Боевика "ДНР", воевавшего под Мариуполем, осудили условно
Террорист из “Славянской бригады”, воевавший под Мариуполем, получил условный срок.
Информация об этом есть в реестре судебных решений.
В 2016 году 5 сентября уроженец Новоазовска, пребывая в тяжелом материальном положении, решил вступить в террористическое формирования т.н. “ДНР”. Мужчину малознакомый человек записал в т.н. “1-ую Отдельную Славянскоую мотострелковую бригаду”, где он получил должность наводчика-оператора ПТУРа, автомат и форму без опознавательных знаков. Присвоили мужчине позывной “Белый”. Его группой командовал человек с позывным “Батя”.
За работу в составе пророссийского НВФ Белый получал 15 тыс. рублей. В его обязанности входило выявлять огневые точки и военную технику ВСУ на линии разграничения в районе Павлополя, Чермалыка и Гранитного. В составе НВФ мужчина пробыл более года. 15 марта 2017 г. он добровольно ушел из рядов боевиков, но не сдался украинским властям.
Мужчина был задержан и предстал перед судом. В ходе судебного заседания он признал свою вину целиком. Суд назначил экс-боевику наказание в виде 3 лет лишения свободы, но в дальнейшем оно было изменено на 1 год условно.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, боевик, ДНР
- Пограничники задержали попа-боевика
- Известного в Мариуполе «Чечена» будет искать Интерпол, - Аброськин
- СБУ задержала боевика «ДНР», который находился в международном розыске
- "Такими силами штурмовать можно только сусликов в степи под Мариуполем", - Тымчук троллит "Гиви"
- Такие, как он. «у нас на карандаше» - боевик Ходаковский высказался о погибшем в Мариуполе полковнике СБУ
- Под Мариуполем задержали «казака»-сепаратиста
- В Дружковке трамвай сошел со скользких рельсов21:25
- Захарченко создал «комиссию» для проверки «минугля ДНР»21:13
- Боевики продолжают нарушать перемирие, ранен боец ВСУ - штаб АТО20:42
- В центре Донецка взорвался автомобиль: есть жертвы19:00
- Боевика "ДНР", воевавшего под Мариуполем, осудили условно16:58
- Боевики нарушили перемирие, несмотря на договоренности: карта АТО14:52
- Нынешние главари ОРЛО боятся «диверсантов Плотницкого» больше «укрДРГ»13:55
- Переселенцы могут получить социальную стипендию12:15
- Боевики 7 раз обстреляли позиции сил АТО: у ВСУ без потерь11:58
- Паника в рядах поклонников «ЛДНР»: Россия сворачивает «республики». «Лагеря построены»10:32
- Чи можна розігрівати їжу у пластиковому посуді?22:18
- "Газовая война": в "Нафтогазе" озвучили принципиальную позицию21:42
- В Дружковке трамвай сошел со скользких рельсов21:25
- Захарченко создал «комиссию» для проверки «минугля ДНР»21:13
- Синоптики порадовали «теплым» прогнозом погоды20:57
- Боевики продолжают нарушать перемирие, ранен боец ВСУ - штаб АТО20:42
- Как бросить курить за пять дней: новая методика20:31
- Украинцам снова пересчитают пенсии: кого коснутся изменения20:15
- Суд вновь арестовал недвижимость сына Авакова19:57
- Украина подаст заявку на членство в НАТО уже в этом году19:40
- Чи можна розігрівати їжу у пластиковому посуді?22:18
- Как бросить курить за пять дней: новая методика20:31
- Назван лучший фрукт для снижения артериального давления18:46
- Что делать при простуде: важные правила13:38
- 5 дельных советов начинающим фрилансерам09:45
- 5 вещей, которые ни в коем случае нельзя делать после еды08:50
- Как бороться с весенним авитаминозом: действенные способы08:10
- Как переселенцам получить субсидию: максимально полный рассказ с важными ссылками15:48
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- В Донецк согнали бронетехнику
- Ходаковский: При попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну
- Соцсети сообщают приятные новости о донбасских пунктах пропуска
- Что боевики "ДНР" скрывают в Седово?
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- Смертоносный эшелон пришел на Донбасс из РФ
- Светлодарская дуга: волонтер озадачил оккупантов Донбасса
- Захарченко может не поздоровиться: боевик своим приказом "спалил" Кремль
- Рева рассказал о пенсиях для ВПЛ и жителей ОРДЛО
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?