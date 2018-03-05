Боевика "ДНР", воевавшего под Мариуполем, осудили условно

05.03.2018 16:58

Террорист из “Славянской бригады”, воевавший под Мариуполем, получил условный срок.



Информация об этом есть в реестре судебных решений.



В 2016 году 5 сентября уроженец Новоазовска, пребывая в тяжелом материальном положении, решил вступить в террористическое формирования т.н. “ДНР”. Мужчину малознакомый человек записал в т.н. “1-ую Отдельную Славянскоую мотострелковую бригаду”, где он получил должность наводчика-оператора ПТУРа, автомат и форму без опознавательных знаков. Присвоили мужчине позывной “Белый”. Его группой командовал человек с позывным “Батя”.



За работу в составе пророссийского НВФ Белый получал 15 тыс. рублей. В его обязанности входило выявлять огневые точки и военную технику ВСУ на линии разграничения в районе Павлополя, Чермалыка и Гранитного. В составе НВФ мужчина пробыл более года. 15 марта 2017 г. он добровольно ушел из рядов боевиков, но не сдался украинским властям.



Мужчина был задержан и предстал перед судом. В ходе судебного заседания он признал свою вину целиком. Суд назначил экс-боевику наказание в виде 3 лет лишения свободы, но в дальнейшем оно было изменено на 1 год условно.

Источник: https://www.0629.com.ua