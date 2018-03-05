В Дружковке трамвай сошел со скользких рельсов

05.03.2018 21:25

Заледенение на трамвайной колее стало причиной аварии. Как сообщает интернет-издание «Криминальная Украина», вагон сошел с рельсов и врезался в бетонный забор.



Трамвай, следующий по маршруту №4, ехал в сторону площади Соборной. Из-за льда, образовавшегося на рельсах, колеса сошли с колеи. Вагон резко занесло вправо и ударило в расположенный рядом забор машиностроительного завода.



На место происшествия была вызвана аварийная служба для устранения льда с пути следования электротранспорта. Известно, что происшествие обошлось без жертв.



Напомним, что гололед стал настоящей проблемой для дружковчан. Работу по посыпке тротуаров осудило городское руководство. К тому же, отмечалось, что по состоянию на утро понедельника не были расчищены и посыпаны трамвайные и автобусные остановки в городе.

Источник: http://zi.dn.ua