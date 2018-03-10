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Эксперт назвал главный козырь Кремля

10.03.2018 11:32
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Эксперт назвал главный козырь Кремля

В ближайшие годы мирного урегулирования конфликта на Донбассе ждать не стоит, поскольку Россия использует войну на Донбассе как демонстрацию своей мощи и как инструмент для «замыливания глаз россиянам». Как сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф, такое мнение высказал Юрий Карин, известный военный эксперт.

«Никаких особых подвижек в сторону мирного урегулирования не будет. Условный Сурков продолжит валять ваньку по кремлевскому темнику «никаких уступок». По сути, Донбасс для Кремля - универсальный вариант. Посредством кровопролития можно озвучивать собственные хотелки и осуществлять дипломатическое давление», - отметил Карин.

По словам эксперта, это идеальный плацдарм для побед с военной точки зрения, а также и плацдарм, необходимый для задуривания электората, которому после президентских выборов путинский режим больше ничего предложить уже не сможет.

Карин отмечает, что нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему – в условиях газовой войны и экономических санкций каких-то побед с экономической точки зрения больше не будет.



Теги: Донбасс, Путин, война, Российская Федерация, санкции, Сурков
 
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