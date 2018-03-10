"Оружие из "ДНР" – это глупость. Его и на украинской стороне хватает". Силовики рассказали, что думают о деле Рубана

10.03.2018 15:49

Сотрудники украинских спецслужб рассказали "Стране", что они думают о задержании с целым арсеналом оружия руководителя штаба общественной организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Юрий, старший офицер СБУ, киевский главк: "Очень странная история с задержанием Рубана. Сразу возникает вопрос по линии защиты – якобы Рубан вез обратно через КПП мебель, а туда подсунули оружие. Рубан! Мебель! Не смешите мои тапки. Рубан конечно очень мутный товарищ, ко многим схемам был причастен. Но только не в перевозке мебели из серых зон. Скорее всего мы наблюдаем театр одного коллектива – команды из моей конторы, которая придумала этот сценарий. Скорее всего, Рубан действительно вез оружие через давно проторенный "коридор". Об этом знали, но в какой то момент решили слить Рубана и коридор для политического спектакля. Тут и придумали покушение на президента".

Всеволод В., военная контрразведка: "Зачем тащить оружие через КПП? Его возят из второго и третьего эшелонов АТО. Есть специальные подразделения по ремонту и утилизации оружия. Там есть отличные схемы по списанию якобы пришедшего в негодность и неподлежащего восстановлению оружия. Оно идет под списание и уничтожение. Те, кто занимаются вывозом и торговлей оружием, используют именно такие схемы. Рубан в АТО с 2014 года, знает все входы и выходы. И прекрасно знает, что на любом КПП может быть подстава – какой бы ни был "свой" и проверенный многократно "коридор", информация о каждом провозе чего-то серьезного идет в контору. И ситуация в любой момент может повернуться совершенно в непредсказуемую сторону".

Алексей, фронтовая разведка, ВСУ: "Оружие из "ДНР" – это глупость. Его и на украинской стороне хватает – только плати. Причем с доставкой в любой город. Другой "тяжелый" контрабас – вроде наркоты, антиквариата и драгметаллов, через КПП не возят. Для этого есть "дырки" в серых зонах. Через КПП возят полулегальный контрабас. Вот кстати, мебель или стеклотара вполне укладывается в эти рамки. Но Рубан в качестве водителя для перевозки мебели – это реально смешно. Это зубр, который зубы съел на том, что происходит в АТО. Поэтому мы можем наблюдать элементарный договорняк с участием Рубана в качестве основного актера. За определенную плату можно сыграть хоть убийцу Кеннеди. Для того, что бы доказать подготовку покушения на президента, нужны сообщники и их показания. Уверен, что дело Рубана скоро сольют и он получит условный срок за перевозку и хранение оружия".

Юрий, полиция, Донецкая область. "Вся история Рубана проста, как две копейки. Его просто таким образом выбросили из схем в АТО, в которых он имел свой гешефт. И это не обязательно контрабас – здесь есть и другие способы заработать. В том числе и на информации. А версию с покушением на президента и попытку устроить бойню в правительственном квартале придумали походу. Что бы добавить драматизма в спектакль".