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Украина здесь будет: Сеть растрогал знаковый кадр с украинским символом в самом центре оккупированного Донецка

10.03.2018 10:51
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Украина здесь будет: Сеть растрогал знаковый кадр с украинским символом в самом центре оккупированного Донецка

В оккупированном Донецке кто-то из украинских патриотов не побоялся карателей и принес к памятнику Тарасу Шевченко в годовщину его рождения настоящий украинский символ свободы - маленькую веточку калины. Снимки активно набирают лайки в Сети, их опубликовал украинский журналист Алексей Мацука в Facebook, передает "Диалог.UA".

"Донецк сегодня. День рождения Шевченко. Кто-то принёс калину - символ Украины. И этого, на самом деле, много", - написал журналист.

В кадре на практически пустой и безлюдной площади оккупированного Донецка памятник Шевченко, и у его подножия одинокая веточка калины – как символ возвращения Украины в оккупированный и разграбленный российскими террористами город.



Теги: Украина, Россия, Донецк, Донбасс, памятник, Тарас Шевченко, ДНР
 
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