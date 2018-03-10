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Архив - Донецкая область

Военные не сдержали слез из-за гибели побратима «Скифа». ВИДЕО

10.03.2018 08:10
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Военные не сдержали слез из-за гибели побратима «Скифа». ВИДЕО

Военные ВСУ рассказали о том, каким был погибший в ночь на 9 марта в результате обстрела со стороны противника боец Иван «Скиф» Рященко. ТСН сообщает, что военные не сдерживали слез и очень тепло отзывались о своем сослуживце.

«Таких больше не будет… Она (жена «Скифа») сказала: «Он себя нашел (на войне). Вот и нашел… Бесстрашный парень», — рассказывает со слезами на глазах о Рященко боец с позывным «Чапай».

Другой сослуживец «Скифа» рассказывает, что он был душой компании, всегда был готов подставить плечо и научить всему тому, что умеет сам.

«Настоящий, с большой буквы. Человечище просто. Хоть он и был раздолбаем… Самый любимый раздолбай. Символ нашей роты, пробивной. Хороший, хороший…», — рассказывает о Рященко не без эмоций боец с позывным «Сокол».



Теги: Донбасс, АТО, потери, ВСУ, обстрелы
 
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