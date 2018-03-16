В Госдуме РФ готовят послабления для жителей ОРДЛО

16.03.2018 16:30

В Госдуму РФ до конца марта будут поданы на рассмотрение законопроекты, по которым для жителей оккупированного Донбасса будут отменены трудовые патенты и сняты ограничения о сроке пребывания в России.

Координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко отметил, полная миграционная амнистия для жителей «ЛНР и ДНР» в России должна произойти, так как для этого есть и политическая воля, и соответствующий инструмент — указ Владимира Путина о признании документов республик Донбасса».

По его словам, «все предыдущие попытки упростить миграционную политику для жителей Донбасса были полумерами, так как в них жители «ЛНР и ДНР» рассматривались как мигранты.

На данным момент чтобы легально работать в России, жители Донбасса вынуждены приобретать патент, примерно на оформление всех документов требуется 10−15 тысяч рублей (при средней зарплате в «ЛДНР» в 5−6 тысяч рублей).

Российский сенатор Сергей Цеков подчеркнул, «законодательные инициативы об отмене трудовых патентов и отмене срока пребывания будут носить временный характер, так же, как и указ Владимира Путина о признании документов».

Он уточнил: «Закончится война в Донбассе, тогда мы все это отменим, возможно. А может, и не отменим — жизнь покажет».

Источник: https://donpress.com